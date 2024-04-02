02 Nis 2024 - 16:16- Eğitim G:

Karaçam finale kaldı

Karaçam finale kaldı mask

Sınav Koleji Şahin Kampüsü Fen Lisesi 9/A sınıfı öğrencisi Mustafa Kerem Karaçam Uluslararası Tales Matematik Yarışmasında finale kaldı. Kartepe'nin köklü ailelerinden Hafize-Gürkan Karaçam çiftinin oğlu Mustafa Kerem Karaçam 4-5 Mayısta finali yapılacak Uluslararası Tales Matematik Sınavının ön eleme sınavını başarıyla geçerek finale katılma hakkı kazandı.
# Kartepe

02 Nis 2024 - 16:16 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.658.892 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL