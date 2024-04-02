CHP'li Sarı: "Güçlü ve iddialı olduğumuzu dile getirmiştik"

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Merhaba Kocaelili hemşerilerim, Merhaba Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım umut dolu yeni bir günden merhaba.

31 Mart’ta hem Türkiye’de hem de Kocaeli’de büyük milletimiz AKP iktidarına gereken dersi sandıkta vermiştir. İnsani ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan halkımız, yaşam hakkı için, işçilerimiz için, emeklilerimiz için, gençlerimiz için, kadınlarımız için AKP iktidarına dur demiştir. “

“ GÜÇLÜ VE İDDİALI OLDUĞUMUZU DİLE GETİRMİŞTİK”

“Yıllardır iktidarın manipülatif ve adaletsiz seçim politikalarıyla karşı karşıyaydık. Algı operasyonları ile kazandıkları seçimlerin halkımızda yarattığı umutsuzluğu biliyorduk. Yola çıktığımız ilk günden bu yana farkındaydık. Bu umutsuzluğu kırmak için yola çıkarken hem büyükşehir hem de ilçelerimizde güçlü ve iddialı olduğumuzu dile getirdik. Ne demiştik engebeli bir yolun sonundayız. Yenidoğan günün şafağı yerini aydınlığa bırakacak demiştik. Evet söylediğimiz gerçekleşti. Şimdi de aydınlık bir gelecek için milletimizle birlikte çok daha uzun ve coşkulu bir yola çıkıyoruz.

Sürecin en başında biz bu yola değişim için halkımızın insanca yaşayabilmesi için ve Atatürk’ün partisini yeniden iktidar yapmak için çıkmıştık. Bugün değişimin ve iktidar meşalesinin ateşini İzmit’te Fatma Kaplan Hürryiet’le birlikte Derince’de Sertif Gökçe Karamürsel’de Ahmet Çalık ve Körfez’de devam eden süreçte şaibeler kalktığında Tayfun Balıkçı başkanlarımızla yaymış olmanın bahtiyarlığı içinde olacağız. Sadece 4 ilçemizde değil diğer tüm ilçelerimizde ve büyükşehirde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan inancını artırmış ve her alanda daha fazla temsiliyet imkanı sunmuştur.”

“ BAMBAŞKA BİR ÇAĞA İMZA ATTINIZ!”

“Şehrimizde güçlü bir teveccüh görürken Türkiye genelinde de partimiz İktidar olmuş durumdadır. Tüm Türkiye sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ile refaha ulaşma yolunu seçmiştir. Tabi ki bu başarı örgütlerimizindir, halkımızındır ve demokrasi kahramanlarımızındır.

Buradan bir kez daha sandıklarda görev alan, sabahlara kadar seçim kurullarından ayrılmayan görevlilerimize, avukatlarımıza, kahramanlarımıza sesleniyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kocaeli’de ve Türkiye’nin her yerinde bambaşka bir çağın başlangıcına imza attınız. Sizlere Teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

TÜM ÖRGÜTLERİME TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Parantez içinde bir teşekkürü de örgütlerime iletiyorum. Yağmur, kar, çamur demeden iktidar için yola revan olanlar… En umutsuz anda bile teslim olmayalar… Her şey bitti dendiğinde tekrar kol kola girip geleceğimiz için mücadele edenler… Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli örgütleri yol arkadaşlarım kardeşlerim… Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Sizler Atatürk’ün partisini, tekrar baba ocağını Türkiye’de 1. Parti yapanlarsınız. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır…”

“Başiskele’den Kartepe’ye, Gölcük’tenDilovası’na Çayırova’dan Darıca’ya Kandıra’dan Gebze’ye kadar şimdi tekrar kol kola girmenin zamanıdır. Çünkü ne demiştik asıl şimdi başlıyoruz. Kocaeli’nin her bir köşesinde, cennet vatanın her bir santiminde halkımıza hayallerimizi anlatacağız. Atatürk’ün hayalinde ki Türkiye’yi anlatacağız. Seçim sarhoşluğuna düşmeden halkımızı bu zalim iktidarın pençesinden kurtamak için mücadeleye devam edeceğiz. İktidarı almak için kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bugün yeni bir seçim süreci başlatıyoruz. Zafer gününe kadar, haritayı genel seçimlerimizde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde de kırmızıya boyamak için mücadeleye devam edeceğiz. 100 yıllık çınarımızı iktidara taşıyacağız!

Sözlerimi tamamlarken Yüce Türk milletine bir kez teşekkür ediyor, teveccühlerine layık olmak için çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyorum.

Şimdi daha yüksek sesle …