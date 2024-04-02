Maça gidecekler dikkat! O yol tek şerit olarak kullanıma açık olacak!

Trendyol 1.Lig’de 28. Hafta maçlarıyla heyecan tekrar başlayacak. 15 günlük aranın ardında son haftayı 45 puanla beşinci sırada kapatan yeşil siyahlı temsilcimiz, İzmir temsilcisi ve lig ikincisi Göztepe’yi Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. İki takım açısında önemli olan bu mücadele saat 20.30’da başlayacak. Maçın öncesinde Kocaelispor Yönetimi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Stadyum Bağlantı Yolu'nun D-100'den stadyuma doğru olan istikametinin yarın tek şerit olarak kullanıma açık olacağını duyurdu.Taraftarların trafik problemi yaşamaması adına yeni açılacak yolu kullanmaları tavsiye edildi.