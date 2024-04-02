Trendyol 1.Lig’de 28. Hafta maçlarıyla heyecan tekrar başlayacak. 15 günlük aranın ardında son haftayı 45 puanla beşinci sırada kapatan yeşil siyahlı temsilcimiz, İzmir temsilcisi ve lig ikincisi Göztepe’yi Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. İki takım açısında önemli olan bu mücadele saat 20.30’da başlayacak. Maçın öncesinde Kocaelispor Yönetimi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Stadyum Bağlantı Yolu'nun D-100'den stadyuma doğru olan istikametinin yarın tek şerit olarak kullanıma açık olacağını duyurdu.Taraftarların trafik problemi yaşamaması adına yeni açılacak yolu kullanmaları tavsiye edildi.
02 Nis 2024 - 16:31- Spor Güncelleme:
Maça gidecekler dikkat! O yol tek şerit olarak kullanıma açık olacak!
Trendyol 1.Liginde play-off mücadelesi veren temsilcimiz Kocaelispor, yarın saat 20.30’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda Göztepe’yi konuk edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.