İstanbul'da yangın faciası: 27 ölü

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangın nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Gül, olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlamaya ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok." şeklinde cevap verdi.

2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 27 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

5 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Tunç, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

3 kişilik bilirkişi ekibinin de görevlendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Tunç soruşturmanın devam ettiğini belirtti.