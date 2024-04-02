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CHP'li Keser Körfez'de oyların yere düştüğü fotoğrafı paylaştı 

Geçersiz oy sayısının 5 binin üzerinde olduğu Körfez’de CHP’nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İl Seçim Kuruluna da itiraz dilekçesini sundu. Konuya ilişkin il yöneticisi Keser "Çuvalları Körfez Kirazlıyalı’da yere düşürenlerin korkusunun farkındayız"

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Keser Körfez'de oyların yere düştüğü fotoğrafı paylaştı  mask
CHP'li Keser Körfez'de oyların yere düştüğü fotoğrafı paylaştı 
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin sona ermesiyle  birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) ülke genelinde oylarını yükselterek lider parti konumuna geldi. Kocaeli’de de benzer bir tablo yaşandı. İzmit, Derince ve Karamürsel belediyelerini kazanan CHP, Körfez’de de yarışı önde sürdürürken 1395 oy farkla rakibinin gerisinde kaldı. AK Parti’nin Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt yüzde 36.44 oy alırken, CHP’nin adayı Tayfun Balıkçı ise yüzde 34.96 oyda kaldı. 5 bin 14 oyun geçersiz sayıldığı Körfez’de seçimleri sadece 1395 oyla kaybeden CHP, 401 sandığın tamamına itiraz etti.

3 AYRI İTİRAZ

Oy torbalarının ağzının usule uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların fazla olması, elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. 

"ÇUVALLARI YERE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

İtirazın ardından CHP İl Yöneticisi Gökhan Keser "31 Mart akşamı elektrik kesintileri bir yana dursun usulüne uygun ağzı mühürlenmeyen çuvalları Körfez Kirazlıyalı’da yere düşürenlerin, oyların taşınmasında bile güvenliği sağlayamayanların, yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan etme merakına düşenlerin korkusunun farkındayız. Korkmayın bu kadar millet iradesinden. Gelin itiraza destek olun. Körfez halkının iradesine gölge düşürmeyin."ifadelerini kullandı.

CHP'li Keser Körfez'de oyların yere düştüğü fotoğrafı paylaştı 

# gökhan keser, chp, cumhuriyet, ilçe, seçim, Tayfun Balıkçı, Ak Parti

02 Nis 2024 - 16:44 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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