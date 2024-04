The Elder Scrolls VI, Umduğunuzdan Daha Yakında Çıkabilir

Ekmek kızartma makineleri, akıllı buzdolapları, giyilebilir sosyal medya ve hatta, taştan ev aletleriyle oynanabileceği üzerine türlü çeşitli espriler yapılan The Elder Scrolls V: Skyrim’in çıkışının üzerinden kabaca 13 yıl geçmiş durumda. Bu hazin gerçek, yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi Bethesda Game Studios, 25 Mart 2023 günü, “Happy 30 years of The Elder Scrolls” mesajıyla etkileyici bir görsel paylaştı.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Açık dünya rol yapma oyunlarına meraklı olan ve sahip oldukları oyun bilgisayarı çeşitleriyle Skyrim’in tadını, pek çok mod ve geliştirmeyle çıkaran oyuncuların, sıradaki The Elder Scrolls oyununu heyecanla takip ettiğini bilen geliştirici ekip, bildiğiniz üzere kısa The Elder Scrolls VI teaser videosunun ardından bu konuda sessizliğe bürünmüştü. Neyse ki serinin 30. yıl kutlaması, yeni oyun hakkında ağzını bıçak açmayan yetkililerin konuya dair bilgi vermelerini sağladı.

En İyi Oyun Bilgisayarı ile Tamriel’e Dönüş: The Elder Scrolls VI

Bethesda’nın son derece popüler açık dünya rol yapma aksiyon serisi 30 yaşına gelmişken serinin geleceği biraz daha şekillenmeye başladı. Öncelikli olarak iyi haber, oyun, erken geliştirme aşamasını atlatmış durumda ve TES VI’nın şu anki oynanabilir sürümü, tester konumundaki geliştiricilerin keyif alabilecekleri düzeye ulaşmış bile. Ancak Bethesda Game Studios’un uzun soluklu yönetmeni Todd Howard, yeni The Elder Scrolls oyunu için biraz daha beklememiz gerektiğini belirtiyor. Aslına bakarsanız Todd Howard da oyunun duyurusunu 2018 yılında gerçekleştirmekle o kadar da iyi bir şey yapmadıklarını kabul ediyor.

Sizlerle paylaştığımız Twitter/X gönderisinde The Elder Scrolls serisinin 10’ar yıllık periyotlarını detaylandıran Bethesda, serinin milyonlarca hayranına, oyun serisinin büyümesine ve yıllar boyunca hayatta kalmasına yardımcı oldukları için teşekkür ediyor ve Tamriel’e geri dönmekten söz ediyor. Bethesda’nın bu kısa tanıtımından, bir sonraki The Elder Scrolls oyununun yine Skyrim, Oblivion ve Morrowind gibi Tamriel büyük kıtasında geçeceği anlaşılıyor. Bu, teaser’da görülen manzara temelinde, oyunun Hammerfell’de (Tamriel’de bir bölge.) geçeceği yönündeki hayran teorileri ve önceki spekülasyonlarla uyumlu görünüyor. Ayrıca bazı söylentilerin aksine bu, seride daha nadir görülen lokasyonlardan Akavir veya Pyandonea gibi yerler yerine, serinin kalbinin Tamriel’de atacağına işaret ediyor.

The Elder Scrolls VI’dan Ne Bekliyoruz?

Güçlü donanım bileşenlerine sahip oyun bilgisayarı çeşitleriyle oyun oynayanların heyecanla bekledikleri oyunlardan The Elder Scrolls VI’nın çıkışına, Todd Howard’ın imalarına göre birkaç yıllık bir zaman dilimi olmasına karşın -muhtemel çıkış tarihi 2028 ve sonrası- beklentiler oldukça yüksek.

Yeni yapımın, serinin önceki oyunları gibi geniş bir açık dünya sunması, derin bir hikâye anlatımı ve gelişmiş karakter geliştirme mekanikleri içermesi bekleniyor. Ayrıca, Bethesda’nın yeni nesil konsollar ve PC platformları için geliştirilen oyun motoru ve grafik teknolojileri sayesinde görsel olarak da büyüleyici bir deneyim sunması olası duruyor. Yıllardan beri modifiye ederek kullandığı Creation Engine’ı bir kenara bırakması, Bethesda’nın atacağı en önemli adım olabilir zira anımsayacağınız üzere bu oyun motorunun güncel sürümünü kullanan Starfield, fena görünmemesine karşın küçük alanlarda bile yükleme ekranları çıkararak oyunun açık dünya konseptini epey baltalıyordu.

The Elder Scrolls VI’nın, hem serinin hayranlarına hem de yeni oyunculara, Tamriel’in büyüleyici dünyasını keşfetme ve kendi destanlarını yazma fırsatı vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyunun mekânsal olarak Hammerfell’e konumlanacağı yönündeki spekülasyonlar ise serinin bu bölgesinin zengin kültürü ve coğrafyasının, oyunculara sunulacak yeni maceralar ve hikâyeler için mükemmel bir arka plan oluşturacağına işaret ediyor. Hammerfell’in iklim çeşitliliği, büyük şehirleri ve antik sırları, oyuncuların keşfetmek için sabırsızlandığı unsurlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Bunun yanında, Bethesda’nın, The Elder Scrolls VI için geliştireceği yapay zekâ, NPC etkileşimleri ve dünya dinamikleri de oyunun çekiciliğini artıracak önemli faktörler arasında yer alıyor. Oyuncu kararlarının, dünya üzerinde gerçek ve kalıcı etkiler yaratmasının, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yeni oyunun da temel taşlarından biri hâline gelmesi bekleniyor. Yeni nesil donanım bileşenleri içeren oyun bilgisayarı modelleri ile keyifle oynanacak The Elder Scrolls VI’yı akıcı şekilde deneyimlemek için gerçekten de “canavar” gibi laptop’lar gerekiyor.

