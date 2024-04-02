- Asayiş

Tabancasını temizlerken kendini yaraladı

Gebze ilçesinde temizlediği tabancasından çıkan kaza kurşunuyla bacağından yaralanan jandarma personeli hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Tabancasını temizlerken kendini yaraladı
Tabancasını temizlerken kendini yaraladı
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Olay, Arapçeşme Mahallesi Oktay Kaya Caddesi cezaevi karşısında bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen jandarma personeli, tabancasını temizlerken silahın ateş alması neticesinde bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil

02 Nis 2024 - 16:59 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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