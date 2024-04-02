Trendyol 1. Lig 28. haftasında Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, 13 gün boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Arkadaşlar bugün iyi bir sıcağa rağmen güzel işler yaptı. Taklit, disiplinden hiç ayrılmadılar. Harfiyen her şeyi uygulamaya çalıştılar, iyi de oldu. Maçın başından sonuna kadar hemen hemen oyun kontrolü bizdeydi, ikinci yarı biraz daha coşkulu basarak üçüncü golü de atıp, daha da rahatlamak istiyorduk, olmadı. Oyun kontrolü bize geçti. Kalemizde çok tehlikeli pozisyonlar görmedik. Sonuçta maçı kazanmayı bildik. Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bundan sonra inşallah ilk 3 hedefiyle öncelikle önümüzdeki Kocaeli maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
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Kenan Aşkan: Kocaelispor maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz
Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.