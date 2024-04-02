Kenan Aşkan: Kocaelispor maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz



Trendyol 1. Lig 28. haftasında Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, 13 gün boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Arkadaşlar bugün iyi bir sıcağa rağmen güzel işler yaptı. Taklit, disiplinden hiç ayrılmadılar. Harfiyen her şeyi uygulamaya çalıştılar, iyi de oldu. Maçın başından sonuna kadar hemen hemen oyun kontrolü bizdeydi, ikinci yarı biraz daha coşkulu basarak üçüncü golü de atıp, daha da rahatlamak istiyorduk, olmadı. Oyun kontrolü bize geçti. Kalemizde çok tehlikeli pozisyonlar görmedik. Sonuçta maçı kazanmayı bildik. Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bundan sonra inşallah ilk 3 hedefiyle öncelikle önümüzdeki Kocaeli maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.