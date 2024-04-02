İzmit’te kadın muhtarların sayını artıyor

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te 52’si eski köy olmak üzere toplam 102 mahalle bulunuyor. Geçen dönem bu mahallelerde toplam 7 kadın muhtar bulunuyordu. Bu sayı bu dönem 12’ye çıktı. İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yeniden aday olmasına rağmen kaybetti. Yerine bir erkek muhtar (Aydın Doğan) seçildi. Alikahya Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin yeniden aday olmadı. Yerine yine bir kadın muhtar Zuhal Tırka seçildi.

TEKRAR SEÇİLENLER

Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, Hatip Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar seçimleri bir kez daha kazanan kadın muhtarlar oldu.

YENİ KADIN MUHTARLAR

Daha önce erkeklerin muhtarlık yaptığı Yahya Kaptan, Bekirdere, Kadıköy, Malta, Tüysüzler, Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde de kadın muhtarlar ipi göğüslemeyi başardı.

İZMİT’İN KADIN MAHALLE MUHTARLARI

1. Akarca- Müyesser Yılmaz

2. Alikahya Cumhuriyet- Sevgi Koyun

3. Bekirdere- Hülya Aydın

4. Fevzi Çakmak- Zuhal Tırka

5. Hatip- Habibe Demiroğlu Aksoy

6. İzmit Cumhuriyet- Aysun Güler

7. İzmit Fatih- Ayla Komza

8. Kadıköy- Melda Okur

9. Malta- Nebahat Çamkıran

10. Topçular- Nazhanım Yazar

11. Tüysüzler- Songül Yalçın

12. Yahya Kaptan- Nermin Şenses