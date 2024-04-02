İzmit’te kadın muhtarların sayını artıyor

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te 52’si eski köy olmak üzere toplam 102 mahalle bulunuyor. Geçen dönem bu mahallelerde toplam 7 kadın muhtar bulunuyordu. Bu sayı bu dönem 12’ye çıktı. İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yeniden aday olmasına rağmen kaybetti. Yerine bir erkek muhtar (Aydın Doğan) seçildi. Alikahya Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin yeniden aday olmadı. Yerine yine bir kadın muhtar Zuhal Tırka seçildi.
TEKRAR SEÇİLENLER
Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, Hatip Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar seçimleri bir kez daha kazanan kadın muhtarlar oldu.
YENİ KADIN MUHTARLAR
Daha önce erkeklerin muhtarlık yaptığı Yahya Kaptan, Bekirdere, Kadıköy, Malta, Tüysüzler, Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde de kadın muhtarlar ipi göğüslemeyi başardı.
İZMİT’İN KADIN MAHALLE MUHTARLARI
1. Akarca- Müyesser Yılmaz
2. Alikahya Cumhuriyet- Sevgi Koyun
3. Bekirdere- Hülya Aydın
4. Fevzi Çakmak- Zuhal Tırka
5. Hatip- Habibe Demiroğlu Aksoy
6. İzmit Cumhuriyet- Aysun Güler
7. İzmit Fatih- Ayla Komza
8. Kadıköy- Melda Okur
9. Malta- Nebahat Çamkıran
10. Topçular- Nazhanım Yazar
11. Tüysüzler- Songül Yalçın
12. Yahya Kaptan- Nermin Şenses
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hak Kı - Bir tek bizim SELAMSIZ ömerağa mh muhtarı var sadece maaş alır başka işe yaramaz görünmez bilinmez
Mehmet - Çok güzel bir gelişme. Kaymakam, vali, milletvekili ve bakanlarda da kadın sayısı artmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.