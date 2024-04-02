Ahmet Duysak vefat etti

Tepecik Mahallesi sakinlerinden, İzmit Ulugazi İlkokulunun öğretmenlerinden merhum Avni Duysak’ın evladı, Emel Duysak’ın eşi, Zehra Binnur Polater ve Erol Emre Duysak’ın babaları, İzmit Akşam Sanat Okulu mezunu ve sanayi sektöründe teknik eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ahmet Duysak (79) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın (3 Nisan Çarşamba) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ismail Murat Kinran - Allah rahmet eylesin.cok uzuldum.iyi adamdı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.