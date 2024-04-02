Ahmet Duysak vefat etti

Tepecik Mahallesi sakinlerinden, İzmit Ulugazi İlkokulunun öğretmenlerinden merhum Avni Duysak’ın evladı, Emel Duysak’ın eşi, Zehra Binnur Polater ve Erol Emre Duysak’ın babaları, İzmit Akşam Sanat Okulu mezunu ve sanayi sektöründe teknik eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ahmet Duysak (79) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın (3 Nisan Çarşamba) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.