4 ilçede elektrik kesintisi! En çok o ilçe etkilenecek...

|KANDIRA
|KANATLAR, PİRCELER
|KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKII, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER
|03.04. 2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1035 SK., 1119., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD.
|03.04.2024
|09:30
|17:30
|GÖLCÜK
|DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ
|50. SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AYDIN, AYDIN SK., BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., FIRAT CD., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., MAHMUTOĞLU CD., NURSEDA, NURSEDA SK., SELAMOĞLU SK., SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK CD.
|03.04.2024
|09:30
|17:30
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|AYAZMA, AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, ERSOY SK., ERTUGRUL, GAFFAR OKKAN, GEDİKLİ SK., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KESTANE SK., LEYLEK SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY SK., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK.
|03.04.2024
|09:30
|17:30
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ
|DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD.
|03.04.2024
|09:30
|17:30
|KARTEPE
|BALABAN
|AYDINLIK, AYDINLIK SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., HOCALAR SK.
|03.04.2024
|09:00
|17:00
|DİLOVASI
|KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI
|BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.
|03.04.2024
|13:30
|16:00
|KANDIRA
|ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, YUKARI KUMLU-ÖZBEY
|KÖY SOKAĞI, ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER
|03.04.2024
|08:00
|17:00
|KANDIRA
|DURAKLI
|DURAKLI MERKEZ MEVKİİ
|03.04.2024
|08:00
|17:00
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER
|708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATEŞ SK., ATMACA SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK.
|03.04.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA
|405. SK., ACUR SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., DOĞA SİTESİ YOLU SK, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBİYE CD., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI CD.
|03.04.2024
|09:00
|15:00
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, BEYLIK, BİLGEN SK., BOSNA, BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN, HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NİYET SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SITKI SK., ŞAİR SK., TURAN, TURAN SK., TUZLA, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK.
|03.04.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|BEYLİK SK., DEVA SK., HELVACI, KADI, KADI SK., ORHUN SK., SOKULLU CD., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TUFAN
|03.04.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|NENEHATUN
|ADALET SK., AKÇADAĞ SK., BAYRAK, CİVAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜNAY, KADER SK., KİLİM SK., SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TERTİP SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK.
|03.04.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER, ANBER SK., BARIŞ SK., BATTALGAZİ CD., BELEN SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BULUT SK., BURÇAK SK., DELIL, DELİL SK., DEVA, DORUKAN SK., EKEN, EKEN SK., ETKI SK., FERDİ SK., FERIDE, FERİDE SK., GENCE SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., KURBAN SK., LOKMAN HEKİM CD., MALAZGİRT SK., RECEP, RECEP SK., SEYREK SK., SÜVARİ SK.
|03.04.2024
|09:00
|12:00
- Gündem
4 ilçede elektrik kesintisi! En çok o ilçe etkilenecek...
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden Darıca'nın büyük bir bölümü etkilenecek. İşte o bölgeler:
# SEDAŞ, elektrik kesintisi, cumhuriyet, yeni, Kartepe, 2024
KÖSEKÖY'DE KURULMAKTA OLAN H.BETON TESİSİ İÇİN TESİS ŞEFİ ARANIYOR
İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis veya Jeoloji Mühendisi. Kartepe ilçesinde oturmak tercih sebebidir. En az 10 yıl iş deneyimi aranır.0532 691 11 07 0530 545 45 63
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