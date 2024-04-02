O ilçede belediye başkanı kurayla belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
KURADA AKP'Lİ ADAY ÇIKTI
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.