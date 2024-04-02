02 Nis 2024 - 18:43- Siyaset G:

O ilçede belediye başkanı kurayla belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi.

Anadolu Ajansı
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O ilçede belediye başkanı kurayla belirlendi mask

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

KURADA AKP'Lİ ADAY ÇIKTI

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.
# seçim, AKP, chp

02 Nis 2024 - 18:43 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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