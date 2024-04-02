O ilçede belediye başkanı kurayla belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

KURADA AKP'Lİ ADAY ÇIKTI

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.