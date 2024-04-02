02 Nis 2024 - 19:14- Asayiş G:

29 yaşındaki genç anneden acı haber

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süre önce tüp mide ameliyatı olan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Öznur Efşan Tokur, rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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29 yaşındaki genç anneden acı haber mask

Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi'nde yaşayan Öznur Efşan Tokur, bir süre önce tüp mide ameliyatı oldu. Mide ameliyatının ardından rahatsızlanan Öznur Efşan Tokur, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öznur Efşan Tokur yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Öznur Efşan Tokur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Tokur’un cenazesi bugün 32 Evler Hacı Bayram Veli Camiinde ikindi namazının ardından Kaynarca Merkez Aile Kabristanlığında toprağa verildi
# oldu, Sakarya

02 Nis 2024 - 19:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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