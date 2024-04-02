Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi'nde yaşayan Öznur Efşan Tokur, bir süre önce tüp mide ameliyatı oldu. Mide ameliyatının ardından rahatsızlanan Öznur Efşan Tokur, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öznur Efşan Tokur yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Öznur Efşan Tokur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Tokur’un cenazesi bugün 32 Evler Hacı Bayram Veli Camiinde ikindi namazının ardından Kaynarca Merkez Aile Kabristanlığında toprağa verildi
02 Nis 2024 - 19:14- Asayiş Güncelleme:
29 yaşındaki genç anneden acı haber
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süre önce tüp mide ameliyatı olan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Öznur Efşan Tokur, rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.