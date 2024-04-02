29 yaşındaki genç anneden acı haber

Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi'nde yaşayan Öznur Efşan Tokur, bir süre önce tüp mide ameliyatı oldu. Mide ameliyatının ardından rahatsızlanan Öznur Efşan Tokur, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öznur Efşan Tokur yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Öznur Efşan Tokur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Tokur’un cenazesi bugün 32 Evler Hacı Bayram Veli Camiinde ikindi namazının ardından Kaynarca Merkez Aile Kabristanlığında toprağa verildi