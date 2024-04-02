Millet AKP’ye öyle bir Osmanlı tokadı attı ki!

AKP, 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu…

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde birinci parti oldu…

AKP, tam 23 yıldır kesintisiz iktidarda…

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2002 yılından bu yana ekonomiden siyasette, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişimler maalesef hep Türkiye’yi geri götürdü. İnternette araştırma yaparken, Sözcü’de 2002 yılından bu yana satılan ve özelleştirilen fabrikalar ve tesislerle ilgili bir haberle karşılaştım. Birlikte okuyalım;

AKP İKTİDARINDA SATILANLAR

2003 yılında Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük tezgah üreticisi TAKSAN ile sanayi tesisi imalatı yapan GERKONSAN satıldı.

2003 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait limanlar, SEKA’nın kağıt fabrikaları ve kamu arazileri de satıldı…

TEKEL’in alkollü içecekler bölümü 292 milyon dolara satıldı.

Eti Bakır 21.8 milyon dolara satıldı.

Eti Krom 58 milyon dolara satıldı.

Eti Gümüş 41.2 milyon dolara satıldı.

Eti Elektrometalurji 15.3 milyon dolara satıldı.

Çayeli Bakır İşletmeleri 49.2 milyon dolara satıldı…

Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İşletmesi 11.1 milyon dolara satıldı…

BET Kütahya Şeker Fabrikası 23.8 milyon dolara satıldı…

Amasya Şeker 1 milyon 250 bin dolara satıldı…

Doğalgaz dağıtım şirketleri ESGAZ 43 milyon dolara satıldı…

BURSAGAZ 120 milyon dolara satıldı.

Sümerbank Bakırköy İşletmesi 44 milyon dolara satıldı…

TÜMOSAN 27 milyon dolara satıldı…

Türk Hava Yolları’nın (THY) hisselerinin yüzde 20’si ise 177 milyon dolara borsada satıldı.

TÜRK TELEKOM LÜBNANLILARIN OLDU

Türk Telekom’un yüzde 55’i 6 milyar 550 milyon dolar bedelle Lübnanlı Hariri Ailesi'ne satıldı.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne ait olan İstanbul Hilton Oteli binası ve arazisi 255 milyon dolara satıldı…

Ataköy Otelcilik 62.7 milyon dolara satıldı…

Ataköy Marina ve Yat İşletmeciliği 23.7 milyon dolara satıldı.

Ataköy Turizm ise 33.5 milyon dolara satıldı.

ETİ ALÜMİNYUM 305 MİLYON DOLARA SATILDI

Eti Alüminyum 305 milyon dolara satıldı…

Kıbrıs Türk Havayolları 33 milyon dolara satıldı…

Adapazarı Şeker Fabrikası 45.7 milyon dolara satıldı…

TÜPRAŞ VE ERDEMİR ELDEN ÇIKARILDI

-Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’ın özelleştirme ihalesi Eylül 2005’te yapıldı ve 4 milyar 140 milyon dolar teklif eden Koç Holding-Shell ortak girişimi ipi göğüsledi.

-Birkaç gün sonra ise bir başka sanayi devi Erdemir, 2 milyar 770 milyon dolara OYAK Grubu’na satıldı. Başak Sigorta ve Başak Emeklilik'e mayıs ayında blok olarak 268 milyon dolara satıldı…

-THY’nin yüzde 25’i 207.8 milyon dolara borsada halka arz edilirken, TEKEL’in Ankara’daki genel müdürlük binası da 100 milyon dolara TOBB’a satıldı.

OTELLER PEŞ PEŞE GİTTİ

Emekli Sandığı’nın sahip olduğu oteller de bir bir özelleştirilirken,

Büyük Ankara Oteli 36.3 milyon dolar satıldı…

Büyük Efes Oteli 121.5 milyon dolara satıldı…

Büyük Tarabya Oteli ise 145.3 milyon dolara satıldı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINI VERDİLER

Zorlu Center’ın yükseldiği İstanbul Boğazı’na nazır Karayolları arazisi 800 milyon dolara satıldı…

Mersin Limanı 755 milyon dolara satıldı…

Araç muayene istasyonları 613 milyon dolara satıldı…

Halkbank’ın yüzde 25’i 1.8 milyar dolara satıldı.

YERLİ VE MİLLİ PETKİM AZERBAYCAN'IN OLDU

Azerbaycan devlet şirketi Socar, Petkim’i 2 milyar 40 milyon dolara satın aldı.

TEKEL’in sigara bölümü ise 24 Haziran 2008’de 1 milyar 720 milyon dolara satıldı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin (ADÜAŞ) sahip olduğu 9 santral ise 510 milyon dolara satıldı.

ŞİRKETLER BİTİNCE TESİS

VE VARLIKLARI SATTILAR Başkent Elektrik 1 milyar 225 milyon dolara satıldı…

Sakarya Elektrik 600 milyon dolara satıldı…

Meram Elektrik 440 milyon dolara satıldı.

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2002 yılında iktidara gelen AKP’nin sattığı ve özelleştirdiği fabrikaları yukarıda okudunuz…

Birçoğu Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalar, tesisler.

AKP; 22 yıldır sattı da sattı…

HEPSİ AKP’NİN ESERİ

Gelinen nokta;

Enflasyon yüzde 70’lere dayandı…

Faiz oranları yüzde 50’yi geçti…

Benzinin, mazotun litresi 45 liraya dayandı…

İşsiz sayısı arttı…

Cezaevine girenlerin sayısı arttı.

Emekli inim inim inliyor…

Gençler işsiz…

Anayasa Mahkemesi kararlarını takan yok…

Bir de Suriyeliler sorunu…

Tüm bunları üst üste koyduğunuzda Türkiye’nin iyi yönetilmediği ortada…

MİLLET, ARTIK YETER DEDİ…

AKP, 22 yıldır “Dediğim dedik, çaldığım düdük” diyordu…

Ama 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler, AKP’nin kabusu oldu.

Artık yeter diyen millet; AKP’ye öyle bir tokat vurdu ki, artık kendine gel dedi.

Artık senin yaptığın icraatları beğenmiyoruz dedi…

Peş peşe gelen zamlardan bıktık dedi…

Artık tenceremizi kaynatamıyoruz dedi…

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

OSMANLI TOKADI…

31 Mart’ta yapılan seçimler bir milat oldu…

Millet, AKP’ye öyle bir Osmanlı tokadı attı ki, AKP iktidarı artık bir karar verirken, 31 Mart’taki seçim sonuçlarını hep hatırlayacaktır…