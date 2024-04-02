Körfez’de bağımsız aday da itiraz etti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu. CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Diğer yandan Körfez ilçede seçim sonuçlarına bir itiraz da Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Karakaya’dan geldi.

BENİM AİLEM DE Bİ BANA OY VERMEDİ?

Bugün ilçe seçim kuruluna giderek itirazını yapan Karakaya, “Benim ailem kalabalıktır. Bu kadar az oy almam mümkün değil. Akrabalarım bile mahcubiyet yaşıyor. Benim resmi sonuçlara göre 367 oy aldığım belirtiliyor. Bu mümkün değil. Bakın Anadolu Ajansı yüzde 43.4 sandık açıldığında benim oyumu 2002 gösteriyor. Tüm sandıklar açıldığında oyum 367 oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Herkesin oyu yükselirken benim oyum geri mi geliyor. Moralim bozuldu. Bağımsız adayım diye millet vermemiş olabilir ama benim ailem de mi vermedi? Bugün gidip itirazımı yaptım. 15 sandığı da bulamadım” dedi.