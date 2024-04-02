Fiyatı yüzde 25 artan dondurmaya yeni zam kapıda

Havaların ısınmasıyla yazın serinletici lezzeti dondurmaya talep arttı. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz ay dondurma fiyatlarına yüzde 25 zam geldiğini ve fiyat listelerinin güncellendiğini belirterek, “Bayramdan sonra dondurma fiyatlarına yüzde 10’luk bir zam daha gelecek” dedi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a dondurma fiyatlarına ilişkin bilgi verdi. Dondurma fiyatlarındaki artışa işaret eden Dündar, “Önceki ay dondurma fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Fiyat listeleri güncellendi. Bayramdan sonra dondurma fiyatlarına yüzde 10’luk bir zam daha gelecek. Fiyatların dondurmanın çeşidine ve içeriğine göre değişebiliyor” ifadelerini kullandı. Fiyatlardaki artışın vatandaşı etkilediğini söyleyen Dündar, “Eskiden aileler çocuklarına ve kendilerine dondurma alıyordu. Ancak şimdi çocuklarına öncelik tanıyorlar” dedi.

1 kilogram dondurma 170 TL’den satılıyor

1 kilogram dondurma markasına göre değişmekle birlikte 70 TL’den başlayıp 170 TL’ye kadar çıkıyor. En ucuz buzlu dondurmalar 5 TL’den satılırken; sütlü, külahta ya da çubuklu dondurmaların fiyatı ise 45 TL’den satışa sunuluyor.

Kaynak: elipshaber