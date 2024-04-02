İzmit'te ikinci 3 çeşit yemek 40 TL lokantası için imzalar atıldı!

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara can suyu olması için Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nın ikincisi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye satışa sunulduğu lokanta kısa süre İzmitlilerin ilgi odağı olmuştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2’inci Kent Lokantası olarak kente hizmet verecek olan dükkanın önünde açıklamalarda bulundu.
“ESNAFIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”
Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Seçimin ardından halkımızın hizmetinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tam Mehmet Ali Paşa Camii’nin karşısındayız. 2. kent lokantamızın yeri için mekan sahipleri ile anlaşmamızı yaptık. Burada güzel bir dükkan bulduk ve kent lokantası haline getireceğiz. Bu bölge içinde güzel bir hizmet olacak. Esnafımızı da mağdur etmeden kent lokantamızın ikinci şubesini açacağız. İlk kent lokantasını açtığımızda bize seçim yatırımı demişlerdi. Ama bizim derdimiz seçim yatırımı değil. İnsanlarımız ufacık bir yardımda dahi muhtaç duruma geldi.
“İHTİYAÇLAR NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ”
Sosyal belediyecilik anlamında 5 yıldır mücadele ediyoruz. Seçim sonuçları da vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Bu da iktidara bir cevap olsun. Artık insanların ekonomilerinin düzeltilmesi gerekiyor. Bu kent lokantalarına da çok ihtiyaç olunmaması gerekiyor ama geldiğimiz noktada ihtiyaç var. Biz de ihtiyaçlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 2. Kent Lokantamız hayırlı olsun.
“BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR”
Bugün resmi olarak sözleşmemizi yapacağız. Ardından da ekiplerimiz çalışmalara başlayarak burayı kent lokantasına çevirmiş olacağız.1-1,5 ay içerisinde burayı kent lokantasına dönüştürmek istiyoruz. Merkez’deki esnaflar çalışanlarına uygun yemek yedirebildikleri için bize teşekkür ediyorlar. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki esnaflar, vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabilecekler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Yerli Ve Millii - Yumruk büyüklüğündeki kızarmış piliç 100 TL sizce normalmi?
İbrahim Akman - Başkanım yolun açık olsun, Allah utandırmasın,sen yeterli hep mutlu ol biz arkandayiz,sizi hep destekleyecegiz
Emekçi - MEHMET ALİ PAŞAYA,YEŞİLOVAYA,KURUÇEŞMEYE DE BEKLİYORUZ. BÖYLE LOKANTALAR ÇOĞALDIKCA VATANDAŞDA SİZLERİN YANINDA OLUR. SAYIN BAŞKAN BU İLÇEYE BİRDE HALK EKMEK FAB. YAP SIRTIN YERE GELMEZ.2029 YEREL SEÇİMLERİNDE KBB BAŞKANLIĞIDA SENİN OLUR.
Hüseyin Bayrak - Lokantacıların bir çoğu , utxnmadan bir kase çorbayı vicdanları sızlamayan 80-100 liraya çorba satıyorlar. Fatma başkan bu çorbayı 10-25 liraya veriyor. Utanın, utanın.
Ab. - Yolun açık olsun başkanımız süper proje , halkımızın duası yeter.
İzmit Belediye Calisan - Yesilovayada istiyoruz başkanım orada çok belediye çalışanı öğlen yemek molası veriyor hatda büyükşehir ve ısı nun ve İzmit belediyesi işçileri dahil.inanin isciler orayı hergun doldurur sizde taktir edilirsiniz
Farklı Bakış - İnşallah tez zamanda ülkemiz düze çıkarda bunun gibi işlere ihtiyaç kalmaz. Herkesin insan onuruna yakışır bir hayat yaşaması dileğiyle
Erhan erk - Kirayı ödeyecek mi bakalım
Hak Kı - MERCİMEK 1 KİLOSU TOPTAN 26 TL 1 KASEYE EN FAZLA 50 GRAM GİDER MALİYETİ 1. 30 kuruş SU YAĞ İŞÇİLİK EKMEK TOPLAM 6 TL AMA LOKANTA DA EN AZ 50 TL ŞİMDİ YANDINIZ
Emekli - İleri daima ileri süper olacak en güzel yatırım insana helede dar gelirlinin emeklinin yüzü gülmeye devam sağol başkan
Kartepeli - Helal olsun fatma baskana teprikler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.