İzmit'te ikinci 3 çeşit yemek 40 TL lokantası için imzalar atıldı!

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara can suyu olması için Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nın ikincisi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye satışa sunulduğu lokanta kısa süre İzmitlilerin ilgi odağı olmuştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2’inci Kent Lokantası olarak kente hizmet verecek olan dükkanın önünde açıklamalarda bulundu.

“ESNAFIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Seçimin ardından halkımızın hizmetinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tam Mehmet Ali Paşa Camii’nin karşısındayız. 2. kent lokantamızın yeri için mekan sahipleri ile anlaşmamızı yaptık. Burada güzel bir dükkan bulduk ve kent lokantası haline getireceğiz. Bu bölge içinde güzel bir hizmet olacak. Esnafımızı da mağdur etmeden kent lokantamızın ikinci şubesini açacağız. İlk kent lokantasını açtığımızda bize seçim yatırımı demişlerdi. Ama bizim derdimiz seçim yatırımı değil. İnsanlarımız ufacık bir yardımda dahi muhtaç duruma geldi.

“İHTİYAÇLAR NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ”

Sosyal belediyecilik anlamında 5 yıldır mücadele ediyoruz. Seçim sonuçları da vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Bu da iktidara bir cevap olsun. Artık insanların ekonomilerinin düzeltilmesi gerekiyor. Bu kent lokantalarına da çok ihtiyaç olunmaması gerekiyor ama geldiğimiz noktada ihtiyaç var. Biz de ihtiyaçlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 2. Kent Lokantamız hayırlı olsun.

“BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR”

Bugün resmi olarak sözleşmemizi yapacağız. Ardından da ekiplerimiz çalışmalara başlayarak burayı kent lokantasına çevirmiş olacağız.1-1,5 ay içerisinde burayı kent lokantasına dönüştürmek istiyoruz. Merkez’deki esnaflar çalışanlarına uygun yemek yedirebildikleri için bize teşekkür ediyorlar. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki esnaflar, vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabilecekler” dedi.