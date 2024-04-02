Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme

Her Cuma Show Tv’de ekrana gelen Gold Film imzalı dizinin 58. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Rüzgar’ın Nursema’ya aşkını itiraf etmesi dikkat çekti.

Umut ile evli olan Nursema’nın Rüzgar’a nasıl tepki vereceği ise dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlenirken senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.