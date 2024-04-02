Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme

Her Cuma Show Tv’de ekrana gelen Gold Film imzalı dizinin 58. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Rüzgar’ın Nursema’ya aşkını itiraf etmesi dikkat çekti.
Umut ile evli olan Nursema’nın Rüzgar’a nasıl tepki vereceği ise dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.
İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlenirken senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.