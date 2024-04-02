İzmit'in göbeğinde bıçaklandı! Saldırganları güvenlik görevlisi engelledi

İsyaaaan - Vali beyin işi başından aşkın düğün dernek sünnet davet derken şehrin serserilerine sıra gelmiyor. Defalarca şikayetlerde bulunmama rağmen hiç bir önlemin alınmadığı 28 Haziran Mahallesi'ndeki Leyla Atakan okulunun yanındaki parkta da yakında bir cinayet işlenir vali bey o zaman gelir der önlem alınacak diye. Bu kadar umursamadan şehir yönetilmez. Bahsettiğim parkın 200 metre kadar yakınında Bekirpaşa polis merkezi var ama bir tane polis de gidip parkta serserilik yapanlara bir şey söylemiyor. Şehrin her yeri suç mahalli oldu vali bey ve emniyet müdürleri bu durumu görmüyor. Hadi görmüyorsunuz şikayetlere kulak verin. Her akşam it kopuk serseri sarhoş bahsettiğim parktalar. Neden müdahale edilmiyor? İlla 13 14 yaşındaki çocukların birbirlerini öldürmesi mi gerekiyor? Yeter artık! Sigaraların üzerinde 28 yaşından küçüklere satılmasının cezası hapistir diye uyarı koyduruyor devlet ama kimse denetlemiyor. İlkokul çocukları ellerinde sigaralarla polislerin önünde Fink atıyor bir tane polis ses edemiyor. Neden bu durum bu kadar boş verildi? Gençler ölsün işsizlik azalsın diye mi boş verdiniz eyyy hükümet?