İzmit'in göbeğinde bıçaklandı! Saldırganları güvenlik görevlisi engelledi

Kocaeli - Her gece aynı grup köprü bacağinda oturuyor olay geliyorumbdiyordu kızlı erkekli birbirine küfürler havada uçuyor 50 mt ötede köşede 50 polis duruyor sadec ver kimlik devam et bir gece gidip gruba uygulama yok kimlik sorma yok üst arama yok şehrin en merkezi meydanında bıcaklar satırlar cirit atıyor her hafta olay güvenlik brimleri olay olunca müdahale onemli olan olaydan once o gruplara müdahale edilmesi biz araçla ada dan izmite gelene kadar 1 saat te 3 çevirme yiyelim adamlar polisin gözüne baka baka olay yapsın adam bıcaklasın.