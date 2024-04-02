İzmit'in göbeğinde bıçaklandı! Saldırganları güvenlik görevlisi engelledi

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit şehir merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple bıçak ve satırların kullanıldığı kavga çıktı. Kolundan ve bacağından bıçaklanan K.Ş., kaçarak yakındaki Yenicuma tramvay durağına sığındı. Yaralı gencin peşinden durağa gelen saldırgan grup, araya girmek isteyen tramvay durağında görevli güvenlik görevlisinin engellemesiyle karşılaştı. Grup, kendilerini engelleyen güvenlik görevlisine taş attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ş. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, grubun taşladığı güvenlik görevlisinin ise yaralanmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kavgada kullanılan bir börek bıçağı yakındaki bir bankın altında bulundu.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Emekli İzmit Li - Hazır yeri gelmişken, Sayın Valimiz ,Seddar YAVUZ Olayın yaşandığı bu alanda, Mimar Sinan Köprüsü Üzerindeki yaya yolunu kullanan Sivil vatandaşlarımız Çoluk Çocuk İnanın, Her an bir kaza ile karşı karşıya kalıyorlar. Nedeni: Bu Üst geçit te Mavi olarak Bisiklet yolu ayrılmış durumda. Lakin 900 cc Motorlar ATV ler Kuryeler Bu yaya yolundan o kadar hızlı bir şekilde gidiyor ki Bir evladımızın canı yanacak. Hava karardığında daha da riskli , Kesinlikle Burası MOTORLU araç yolu olamaz, Acil müdahale etmeniz gerekiyor. Saygılarımla iyi çalışmalar
İsyaaaan - Vali beyin işi başından aşkın düğün dernek sünnet davet derken şehrin serserilerine sıra gelmiyor. Defalarca şikayetlerde bulunmama rağmen hiç bir önlemin alınmadığı 28 Haziran Mahallesi'ndeki Leyla Atakan okulunun yanındaki parkta da yakında bir cinayet işlenir vali bey o zaman gelir der önlem alınacak diye. Bu kadar umursamadan şehir yönetilmez. Bahsettiğim parkın 200 metre kadar yakınında Bekirpaşa polis merkezi var ama bir tane polis de gidip parkta serserilik yapanlara bir şey söylemiyor. Şehrin her yeri suç mahalli oldu vali bey ve emniyet müdürleri bu durumu görmüyor. Hadi görmüyorsunuz şikayetlere kulak verin. Her akşam it kopuk serseri sarhoş bahsettiğim parktalar. Neden müdahale edilmiyor? İlla 13 14 yaşındaki çocukların birbirlerini öldürmesi mi gerekiyor? Yeter artık! Sigaraların üzerinde 28 yaşından küçüklere satılmasının cezası hapistir diye uyarı koyduruyor devlet ama kimse denetlemiyor. İlkokul çocukları ellerinde sigaralarla polislerin önünde Fink atıyor bir tane polis ses edemiyor. Neden bu durum bu kadar boş verildi? Gençler ölsün işsizlik azalsın diye mi boş verdiniz eyyy hükümet?
Şimal - İzmit huzursuz kent oldu,,herşeyi kameralarla engelleyemez siniz,eskiden olduğu gibi resmi üniformalı polisler halkın içinde olmalı,,,
Dr Y. Kemal Erdemli - Sn. Valimiz ve Sn. Emniyet Müdürümüz Lütfen bu serserilerin insanların huzurunu bozmalarına izin vermeyin.
Kocaeli - Her gece aynı grup köprü bacağinda oturuyor olay geliyorumbdiyordu kızlı erkekli birbirine küfürler havada uçuyor 50 mt ötede köşede 50 polis duruyor sadec ver kimlik devam et bir gece gidip gruba uygulama yok kimlik sorma yok üst arama yok şehrin en merkezi meydanında bıcaklar satırlar cirit atıyor her hafta olay güvenlik brimleri olay olunca müdahale onemli olan olaydan once o gruplara müdahale edilmesi biz araçla ada dan izmite gelene kadar 1 saat te 3 çevirme yiyelim adamlar polisin gözüne baka baka olay yapsın adam bıcaklasın.
İzmi̇t Li̇ Ler - YETER ARTIK BU İŞE, KİM EL ATACAKSA ATSIN. Her akşam buradan geçiyorum Uğur mumcu parkındaki SERSERİLER Biliyorsunuz POLİS in Gözünün içine baka baka sırıtıyorlar. Polis kardeşlerimizde bıkmış. Durumda Parası olan efendi gençler kafede kız arkadaşıyla takılıyor.
Bunlar oradan çıkanlara salça olmaya çalışıyor. Ellerinde TESBİH ağızlarında sigara Bıçakları Parka saklıyorlar.
Yoksa bu işe Vatandaş el atacak daha kötü olacak. Mimar Sinan köprüsü' Uğur Mumcu parkı adına yakışır yerler olsun halk rahat etsin.
Spartacus - Bu ve bunun gibi olayların olacağını yetkililer ile paylaştım önleyici tedbirler alınması gerektiğini söylediğim de 155 i arayın dendi maalesef şehrimiz de ne vali ne emniyet gerektiği gibi görev yapmıyorlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.