Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 433.371 araç ürettiğini ve 386.810 araç teslim ettiğini açıkladı.Bu rakamlar, piyasa beklentilerinin ve geçen yılın aynı dönemindeki 422.875 araç teslimatının altında kaldı.Tesla, Kızıldeniz’deki saldırılar ve Berlin yakınlarındaki fabrikasında meydana gelen yangın sonucu elektrik kesintisi gibi tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele etti.Üretim ve teslimat raporunun yayımlanmasının ardından şirket hisseleri yüzde 6 değer kaybetti ve yıl başından bu yana toplam düşüş yüzde 34’e ulaştı.
02 Nis 2024 - 21:37- Ekonomi Güncelleme:
Tesla satışlarında sert düşüş
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, 2024’ün ilk çeyreğindeki otomobil teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak, 2020’den beri ilk kez yıllık düşüş yaşandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.