Tesla satışlarında sert düşüş

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 433.371 araç ürettiğini ve 386.810 araç teslim ettiğini açıkladı.Bu rakamlar, piyasa beklentilerinin ve geçen yılın aynı dönemindeki 422.875 araç teslimatının altında kaldı.Tesla, Kızıldeniz’deki saldırılar ve Berlin yakınlarındaki fabrikasında meydana gelen yangın sonucu elektrik kesintisi gibi tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele etti.Üretim ve teslimat raporunun yayımlanmasının ardından şirket hisseleri yüzde 6 değer kaybetti ve yıl başından bu yana toplam düşüş yüzde 34’e ulaştı.