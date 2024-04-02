DP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Körfez açıklaması!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu. CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Diğer yandan Körfez ilçede seçim sonuçlarına bir itiraz da Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Karakaya’dan gelmişti.

BENİM AİLEM DE Bİ BANA OY VERMEDİ?

Bugün ilçe seçim kuruluna giderek itirazını yapan Karakaya, “Benim ailem kalabalıktır. Bu kadar az oy almam mümkün değil. Akrabalarım bile mahcubiyet yaşıyor. Benim resmi sonuçlara göre 367 oy aldığım belirtiliyor. Bu mümkün değil. Bakın Anadolu Ajansı yüzde 43.4 sandık açıldığında benim oyumu 2002 gösteriyor. Tüm sandıklar açıldığında oyum 367 oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Herkesin oyu yükselirken benim oyum geri mi geliyor. Moralim bozuldu. Bağımsız adayım diye millet vermemiş olabilir ama benim ailem de mi vermedi? Bugün gidip itirazımı yaptım. 15 sandığı da bulamadım” demişti.

İTİRAZ KABUL EDİLMELİDİR

Konuya ilişkin Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy "Türkiye’nin bir çok yerinde seçim sonrası itirazlar var. Örneğin Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla AKP'nin adayı CHP'nin adayını geride bırakmış görünürken geçersiz oy sayısı ise farkın 3 katı olarak 5 bin 14 olarak belirlenmiş. Bugün CHP'nin itirazı üzerine bağımsız aday da itirazda bulundu. Bağımsız aday Zeki Karakaya oyların yüzde 43'ü açıldığında oyunun AA'da 2002 olduğunu ancak oyların tamamı açıldığında 367'ye düştüğünü açıkladı. Bağımsız bir adayın oyunun kaydırılma şüphesinin ortadan kaldırılması için bile olsa itirazlar kabul edilmelidir."