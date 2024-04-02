AKP'li Talus'tan Körfez'deki seçime ilişkin açıklama!

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart Yerel seçimlerindeki olaylı Körfez seçimine ilişkin açıklamada bulundu. CHP'lilerin seçime itiraz etmelerini "manipüle" olarak tanımlayan Talus şu ifadeleri kullandı:
“Körfez İlçesi seçim sonuçlarına yönelik CHP tarafından yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu’nca ilgili mevzuat hükümlerince değerlendirilecektir.
Bu süreçte seçim kurulu kararını sükunetle beklemek yerine kurul kararını etkilemeye dönük basın açıklamaları yapmak toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar vermektedir.Seçim kazandıkları yerlerdeki sonuçları hukuka uygun ve demokratik bulup, kaybettikleri yerlerde seçim süreçlerinin adaletine gölge düşürecek açıklamalar yapmak en hafif tabirle demokrasi hazımsızlığıdır.CHP yöneticilerini İl Seçim Kurulu’nu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya, sükunetle İl Seçim Kurulu’nun hukuki kararını beklemeye davet ediyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfez - Sayın il başkanım acilen istifa etmen gerekiyor Kandıra Karamürsel Derince İzmit körfez adaylar çok yanlıştı körfezde beşbin oy mühürsüz zarfa konuldu neden bu tepki aday yanlış istemedi körfez halkı Şener söğütü birdahaki seçimde hayırlı olsun tayfun balıkçıya körfez
Mehmet - Tamam madem CHP manipüle ediyor. Siz de kendinize çok güveniyorsanız eğer siz de kabul edin yeniden sayıma hatta seçim tekrarına inanım biz de sizlerin samimiyetine. Allahtan korkun Allahtan.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.