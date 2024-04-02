AKP'li Talus'tan Körfez'deki seçime ilişkin açıklama!

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart Yerel seçimlerindeki olaylı Körfez seçimine ilişkin açıklamada bulundu. CHP'lilerin seçime itiraz etmelerini "manipüle" olarak tanımlayan Talus şu ifadeleri kullandı:





“Körfez İlçesi seçim sonuçlarına yönelik CHP tarafından yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu’nca ilgili mevzuat hükümlerince değerlendirilecektir.

Bu süreçte seçim kurulu kararını sükunetle beklemek yerine kurul kararını etkilemeye dönük basın açıklamaları yapmak toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar vermektedir.Seçim kazandıkları yerlerdeki sonuçları hukuka uygun ve demokratik bulup, kaybettikleri yerlerde seçim süreçlerinin adaletine gölge düşürecek açıklamalar yapmak en hafif tabirle demokrasi hazımsızlığıdır.CHP yöneticilerini İl Seçim Kurulu’nu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya, sükunetle İl Seçim Kurulu’nun hukuki kararını beklemeye davet ediyoruz.”