03 Nis 2024 - 00:47- Spor G:

KOCAELİSPOR GÖZ GÖZ'Ü AĞIRLIYOR

Trendyol 1.Lig’de ikinci sıradan 5’nci sıraya inerek müthiş bir çöküş yaşayan Kocaelispor, kendisi açısından son yılların en kritik maçına çıkıyor. İkinci sıradaki Göztepe ile İzmit Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu akşamki tarihi maç 20.30'da başlayacak. Maçın yayını her zamanki gibi sitemiz www.kocaeligazetesi.com.tr'den aktarılacak.

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KOCAELİSPOR GÖZ GÖZ'Ü AĞIRLIYOR mask

KOCAELİSPOR- GÖZTEPE
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 20.30

YAYIN: TRTSpor, Beinsportmax 2,  Canlı Anlatım: www.kocaeligazetesi.com.tr

SICAKLIK: 18 derece (maç saatinde)

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi (4.HAKEM) Raşit Yorgancı

MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
1. HARUN TEKİN

10. DANIEL CANDEIAS

11. CHRISTIAN KOUAKOU

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

41. REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

GÖZTEPE
1. MATEUSZ LIS

4. TAHA ALTIKARDEŞ

5. HELITON DOS SANTOS

81. TURGAY PHILIPP

12. İSMAİL KÖYBAŞI

30. YALÇIN KAYAN

31. ANTHONY DENNIS

45. BILLAL MESSAOUDI

50. ÜMİT AKDAĞ

79. JOSE CARDOSO

77. OGÜN BAYRAK
# Göztepe, Kocaelispor

03 Nis 2024 - 00:47 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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