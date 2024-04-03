KOCAELİSPOR GÖZ GÖZ'Ü AĞIRLIYOR

KOCAELİSPOR- GÖZTEPE
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 20.30
YAYIN: TRTSpor, Beinsportmax 2, Canlı Anlatım: www.kocaeligazetesi.com.tr
SICAKLIK: 18 derece (maç saatinde)
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi (4.HAKEM) Raşit Yorgancı
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
1. HARUN TEKİN
10. DANIEL CANDEIAS
11. CHRISTIAN KOUAKOU
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
GÖZTEPE
1. MATEUSZ LIS
4. TAHA ALTIKARDEŞ
5. HELITON DOS SANTOS
81. TURGAY PHILIPP
12. İSMAİL KÖYBAŞI
30. YALÇIN KAYAN
31. ANTHONY DENNIS
45. BILLAL MESSAOUDI
50. ÜMİT AKDAĞ
79. JOSE CARDOSO
77. OGÜN BAYRAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.