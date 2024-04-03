03 Nis 2024 - 00:47- Spor G:

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)

Trendyol 1.Lig’de ikinci sıradan 5’nci sıraya inerek müthiş bir çöküş yaşayan Kocaelispor, kendisi açısından son yılların en kritik maçına çıkıyor. İkinci sıradaki Göztepe ile İzmit Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu akşamki tarihi maç 20.30'da başladı. Maçın yayını her zamanki gibi sitemiz www.kocaeligazetesi.com.tr'den aktarılıyor.

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KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
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KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI) Teknik Sorumlu
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI) Teknik Sorumlu

Maç öncesi notlar:

Kocaelispor - Göztepe maçına çok sayıda taraftar ilgi gösterdi.

Maç öncesinde İzmit Belediyesi taraftarların oruçlarını açabilmesi için iftarlık yemek dağıttı.

Yaklaşık 15 bin Kocaelisporlu taraftar maça ilgi gösterirken, 1700 kişilik Göztepe taraftarı da karşılaşmayı stadyumda takip etmek için Kocaeli’ye geldi.

Maç öncesi ufak tefek laf atmalar olsa da herhangi bir olay yaşanmadı.

20 günlük milli aranın ardından zaten güzel olan zemin mükemmel dereceye gelmiş.

Hava 15 derece hafif rüzgarlı. Futbol oynamaya müsait.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı. Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

6' İsmail korneri soldan kullandı, Emir kafayı vururken Heliton kafasına vurdu, sakatlık geçirdi.

8' Obinna ceza alanının sağ köşesinde sert vurdu. Top direği yalayıp avuta gitti.

10' Yalçın ceza alanının soluna kesti, Cardoso voleyi yaptı, top direğin dibinden avuta gitti.

11' Mesut Can sarı kart gördü.

15' Yalçın ceza alanı dışından şutladı Gökhan bloke etti.

16' Amaral 25 metre sol çaprazdan sert vurdu, Mateus son anda kornere çeldi.

23' Amaral sakatlandı.

24' Cardoso sola gele ortada kafayı çok kötü vurdu, Göztepe yüzde yüz golü kaçırdı.

Göztepe oyunu tamamen Kocaelispor yarı sahasına götürdü.

28'  Cem Ekinci altı pasa kesti, Göztepeli oyuncunun eline çarpan topa hakem penaltı vermedi.

44' Göztepe ilk yarı bitmeden fileleri havalandırdı (0-1)

İlk yarı sona erdi

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)

2.YARI

İkinci yarı başladı

46' Barış Alıcı oyuna dahil oldu, Mesut Can Tunalı çıktı.

54' Kocaelispor'da Candeias'ın kullandığı frikik auta çıktı

56' Cem Ekinci'nin sağ kanattan sürüklediği atakta  ceza sahasına girip pasına Amaral'a çıkardı ama Amaral'dan önce Göztepe savunması topu kornere çeldi.

57' Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

63' Celil Yüksel sarı kart gördü

65' Göztepe'de oyuncu değişiklikleri

BILLAL MESSAOUDI-CARDOSO
KUBİLAY KANATSIZKUŞ-OBINNA MAMAH
RAMON PASCAL LUNDQVIST-YALÇIN KAYAN

68' Oyuna yeni dahil olan Bilal Mesudi ile Göztepe farkı 2'ye çıkardı

69' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği

Cem Ekinci-Ramil Şeydayev

Mehmet Yılmaz- Beridze

70' Göztepe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle golü iptal oldu

71' Göztepe az önce iptal edilen gol sonrası Kubilay ile farkı 2'ye çıkardı

76' Göztepe'de Celil Yüksel çıktı, yerine Turgay Gemicibaşi dahil oldu

79' Maçta Yusuf Cihat ile İsmail arasında gerginlik çıktı. Hakem sadece uyardı. Taraftar ise bu olay sırasında sahaya yabancı madde attı

81' Kocaelispor penaltı kazandı. Hakem direkt penaltı kararını verdi. Ramil'in ara pasında Beridze topa koşarken arkadan müdahale sonrası yerde kaldı.

83' GOOOOLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde (1-2)

89' Temsilcimiz tekrardan penaltı kazandı. 

Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi

90' GOOOOOLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. Geri dönüyoruzz...(2-2)

90+7Göztepeli savunmanın ceza sahası içinde eline çarptı. Hakem penaltı verdi.

90+8 GOLLLLLLLLLL CANDEİAS (3-2)

Maç sonu: Kocaelispor 3-2 Göztepe

# Göztepe, Kocaelispor, İzmit belediyesi, yeni

03 Nis 2024 - 00:47 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

M.Demir - Üç penaltının en az ikisi beleş..Hakeme teşekkür etsinler..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 00:28
05

Muharrem - korkularımı yendiğin için sana sonsuz teşekkürler KOCAELİ spor um

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 22:31
03

Emre - Ahhh Ertuğrul hocam ahh seni gönderenler Utansin Mustafa Gürsel sendede gurur olsa bugün birakir gidersin ama nerde o gurur Adam maca çıkıyor üzerinde takim elbise kocaelispor a yakışmıyor bu insanda karakter gurur olacak

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 21:39
02

Deli̇ Veli̇ - KIZMAK YOOOOOKK.BUNLARDAN BİR CACIK OLMAZZZZZZZZZZZZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 20:58
01

Derince - kocaelisporun şu anda 45 puanı var önümüzdeki maçlardan 3 puan alır sezonu 48 puan ile kapatır

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 17:33
06

Iyilik Zamanı - @Derince 01 nolu yoruma cevabı: Utanırsın umarım bu yazdıklarından sonra eğer utanma duygun varsa....

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 22:33
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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