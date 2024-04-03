KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)

|KOCAELİSPOR
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
|GÖZTEPE
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
Maç öncesi notlar:
Kocaelispor - Göztepe maçına çok sayıda taraftar ilgi gösterdi.
Maç öncesinde İzmit Belediyesi taraftarların oruçlarını açabilmesi için iftarlık yemek dağıttı.
Yaklaşık 15 bin Kocaelisporlu taraftar maça ilgi gösterirken, 1700 kişilik Göztepe taraftarı da karşılaşmayı stadyumda takip etmek için Kocaeli’ye geldi.
Maç öncesi ufak tefek laf atmalar olsa da herhangi bir olay yaşanmadı.
20 günlük milli aranın ardından zaten güzel olan zemin mükemmel dereceye gelmiş.
Hava 15 derece hafif rüzgarlı. Futbol oynamaya müsait.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı. Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı
6' İsmail korneri soldan kullandı, Emir kafayı vururken Heliton kafasına vurdu, sakatlık geçirdi.
8' Obinna ceza alanının sağ köşesinde sert vurdu. Top direği yalayıp avuta gitti.
10' Yalçın ceza alanının soluna kesti, Cardoso voleyi yaptı, top direğin dibinden avuta gitti.
11' Mesut Can sarı kart gördü.
15' Yalçın ceza alanı dışından şutladı Gökhan bloke etti.
16' Amaral 25 metre sol çaprazdan sert vurdu, Mateus son anda kornere çeldi.
23' Amaral sakatlandı.
24' Cardoso sola gele ortada kafayı çok kötü vurdu, Göztepe yüzde yüz golü kaçırdı.
Göztepe oyunu tamamen Kocaelispor yarı sahasına götürdü.
28' Cem Ekinci altı pasa kesti, Göztepeli oyuncunun eline çarpan topa hakem penaltı vermedi.
44' Göztepe ilk yarı bitmeden fileleri havalandırdı (0-1)
İlk yarı sona erdi
2.YARI
İkinci yarı başladı
46' Barış Alıcı oyuna dahil oldu, Mesut Can Tunalı çıktı.
54' Kocaelispor'da Candeias'ın kullandığı frikik auta çıktı
56' Cem Ekinci'nin sağ kanattan sürüklediği atakta ceza sahasına girip pasına Amaral'a çıkardı ama Amaral'dan önce Göztepe savunması topu kornere çeldi.
57' Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.
63' Celil Yüksel sarı kart gördü
65' Göztepe'de oyuncu değişiklikleri
BILLAL MESSAOUDI-CARDOSO
KUBİLAY KANATSIZKUŞ-OBINNA MAMAH
RAMON PASCAL LUNDQVIST-YALÇIN KAYAN
68' Oyuna yeni dahil olan Bilal Mesudi ile Göztepe farkı 2'ye çıkardı
69' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği
Cem Ekinci-Ramil Şeydayev
Mehmet Yılmaz- Beridze
70' Göztepe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle golü iptal oldu
71' Göztepe az önce iptal edilen gol sonrası Kubilay ile farkı 2'ye çıkardı
76' Göztepe'de Celil Yüksel çıktı, yerine Turgay Gemicibaşi dahil oldu
79' Maçta Yusuf Cihat ile İsmail arasında gerginlik çıktı. Hakem sadece uyardı. Taraftar ise bu olay sırasında sahaya yabancı madde attı
81' Kocaelispor penaltı kazandı. Hakem direkt penaltı kararını verdi. Ramil'in ara pasında Beridze topa koşarken arkadan müdahale sonrası yerde kaldı.
83' GOOOOLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde (1-2)
89' Temsilcimiz tekrardan penaltı kazandı.
Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi
90' GOOOOOLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. Geri dönüyoruzz...(2-2)
90+7Göztepeli savunmanın ceza sahası içinde eline çarptı. Hakem penaltı verdi.
90+8 GOLLLLLLLLLL CANDEİAS (3-2)
Maç sonu: Kocaelispor 3-2 Göztepe
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
M.Demir - Üç penaltının en az ikisi beleş..Hakeme teşekkür etsinler..
Emre - Teşekkür CANDEİAS 3.Mustafa hoca, istifa
Muharrem - korkularımı yendiğin için sana sonsuz teşekkürler KOCAELİ spor um
Kurmay 41 - Yönetim İSTİFA Yallah Gümüşhanespora
Emre - Ahhh Ertuğrul hocam ahh seni gönderenler Utansin Mustafa Gürsel sendede gurur olsa bugün birakir gidersin ama nerde o gurur Adam maca çıkıyor üzerinde takim elbise kocaelispor a yakışmıyor bu insanda karakter gurur olacak
Deli̇ Veli̇ - KIZMAK YOOOOOKK.BUNLARDAN BİR CACIK OLMAZZZZZZZZZZZZ.
Derince - kocaelisporun şu anda 45 puanı var önümüzdeki maçlardan 3 puan alır sezonu 48 puan ile kapatır
Iyilik Zamanı - Utanırsın umarım bu yazdıklarından sonra eğer utanma duygun varsa....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.