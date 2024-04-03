KOCAELİSPOR-GÖZTEPE (CANLI)

Teknik Sorumlu STANIMIR KOLEV STOILOV

Maç öncesi notlar:

Kocaelispor - Göztepe maçına çok sayıda taraftar ilgi gösterdi.

Maç öncesinde İzmit Belediyesi taraftarların oruçlarını açabilmesi için iftarlık yemek dağıttı.

Yaklaşık 15 bin Kocaelisporlu taraftar maça ilgi gösterirken, 1700 kişilik Göztepe taraftarı da karşılaşmayı stadyumda takip etmek için Kocaeli’ye geldi.

Maç öncesi ufak tefek laf atmalar olsa da herhangi bir olay yaşanmadı.

20 günlük milli aranın ardından zaten güzel olan zemin mükemmel dereceye gelmiş.

Hava 15 derece hafif rüzgarlı. Futbol oynamaya müsait.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı. Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

6' İsmail korneri soldan kullandı, Emir kafayı vururken Heliton kafasına vurdu, sakatlık geçirdi.

8' Obinna ceza alanının sağ köşesinde sert vurdu. Top direği yalayıp avuta gitti.

10' Yalçın ceza alanının soluna kesti, Cardoso voleyi yaptı, top direğin dibinden avuta gitti.

11' Mesut Can sarı kart gördü.

15' Yalçın ceza alanı dışından şutladı Gökhan bloke etti.

16' Amaral 25 metre sol çaprazdan sert vurdu, Mateus son anda kornere çeldi.

23' Amaral sakatlandı.

24' Cardoso sola gele ortada kafayı çok kötü vurdu, Göztepe yüzde yüz golü kaçırdı.

Göztepe oyunu tamamen Kocaelispor yarı sahasına götürdü.

28' Cem Ekinci altı pasa kesti, Göztepeli oyuncunun eline çarpan topa hakem penaltı vermedi.

44' Göztepe ilk yarı bitmeden fileleri havalandırdı (0-1)

İlk yarı sona erdi

2.YARI

İkinci yarı başladı

46' Barış Alıcı oyuna dahil oldu, Mesut Can Tunalı çıktı.

54' Kocaelispor'da Candeias'ın kullandığı frikik auta çıktı

56' Cem Ekinci'nin sağ kanattan sürüklediği atakta ceza sahasına girip pasına Amaral'a çıkardı ama Amaral'dan önce Göztepe savunması topu kornere çeldi.

57' Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

63' Celil Yüksel sarı kart gördü

65' Göztepe'de oyuncu değişiklikleri

BILLAL MESSAOUDI-CARDOSO

KUBİLAY KANATSIZKUŞ-OBINNA MAMAH

RAMON PASCAL LUNDQVIST-YALÇIN KAYAN

68' Oyuna yeni dahil olan Bilal Mesudi ile Göztepe farkı 2'ye çıkardı

69' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği

Cem Ekinci-Ramil Şeydayev

Mehmet Yılmaz- Beridze

70' Göztepe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle golü iptal oldu

71' Göztepe az önce iptal edilen gol sonrası Kubilay ile farkı 2'ye çıkardı

76' Göztepe'de Celil Yüksel çıktı, yerine Turgay Gemicibaşi dahil oldu

79' Maçta Yusuf Cihat ile İsmail arasında gerginlik çıktı. Hakem sadece uyardı. Taraftar ise bu olay sırasında sahaya yabancı madde attı

81' Kocaelispor penaltı kazandı. Hakem direkt penaltı kararını verdi. Ramil'in ara pasında Beridze topa koşarken arkadan müdahale sonrası yerde kaldı.

83' GOOOOLLLLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde (1-2)

89' Temsilcimiz tekrardan penaltı kazandı.

Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi

90' GOOOOOLLLL CANDEİAS. Penaltı vuruşunda topla kaleci ayrı köşelerde. Geri dönüyoruzz...(2-2)

90+7Göztepeli savunmanın ceza sahası içinde eline çarptı. Hakem penaltı verdi.

90+8 GOLLLLLLLLLL CANDEİAS (3-2)

Maç sonu: Kocaelispor 3-2 Göztepe