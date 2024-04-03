- Asayiş

13 yıl hapis cezasıyla aranan zehir taciri yakalandı

Kocaeli’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
13 yıl hapis cezasıyla aranan zehir taciri yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

03 Nis 2024 - 00:56 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.658.892 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL