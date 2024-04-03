13 yıl hapis cezasıyla aranan zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.