13 yıl hapis cezasıyla aranan zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.