Hürriyet İzmit'te Büyükakın'dan fazla oy aldı!

TUTUŞ'A 20 BİN BÜYÜKAKIN'A 4 BİN

Büyükakın ile birlikte sokak sokak gezen İzmit adayı Muharrem Tutuş seçimin İzmit'te kazananı Hürriyet'ten 20 binden fazla fark yedi. Öte yandan Hürriyet İzmit'te AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tahir Büyükakı 'dan daha fazla oy aldı. Hürriyet İzmit'te 102 bin 385 oy alırken Büyükakın 98 bin 342 oy aldı. Sonuca göre Hürriyet İzmit'te Büyükakın'a 4 binden fazla fark attı.

AHDIM OLSUN ALACAĞIZ DEMİŞTİ

Seçim akşamı "Ahdım olsun Büyükşehiri de alacağız" diyerek önümüzdeki dönem Büyükşehir adaylığını ilk günden ilan eden Hürriyet'in İzmit'te AKP'nin önünde olduğu ortaya çıktı