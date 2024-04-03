- Siyaset

Hürriyet İzmit'te Büyükakın'dan fazla oy aldı!

31 Mart Yerel Seçimleri uzun yıllar sonra birçok belediyede ilklere sahne olurken iktidar büyük bir hezimet ile karşı karşıya kaldı. İktidarın kalesi olarak bilinen Kocaeli'de de 3 ilçe kaybederken muhalefetin iddiasız adayları karşısında dahi Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oy kaybetti.

Cihat Polat
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Hürriyet İzmit'te Büyükakın'dan fazla oy aldı! mask

TUTUŞ'A 20 BİN BÜYÜKAKIN'A 4 BİN 

Büyükakın ile birlikte sokak sokak gezen İzmit adayı Muharrem Tutuş seçimin İzmit'te kazananı Hürriyet'ten 20 binden fazla fark yedi. Öte yandan Hürriyet İzmit'te AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tahir Büyükakı 'dan daha fazla oy aldı. Hürriyet İzmit'te 102 bin 385 oy alırken Büyükakın 98 bin 342 oy aldı. Sonuca göre Hürriyet İzmit'te Büyükakın'a 4 binden fazla fark attı.

AHDIM OLSUN ALACAĞIZ DEMİŞTİ 

Seçim akşamı "Ahdım olsun Büyükşehiri de alacağız" diyerek önümüzdeki dönem Büyükşehir adaylığını ilk günden ilan eden Hürriyet'in İzmit'te AKP'nin önünde olduğu ortaya çıktı
# Fatma Kaplan Hürriyet, Tahir Büyükakın, AKP, seçim

03 Nis 2024 - 08:29 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(5)
05

Erol Demirbek - tebrikler fatma bşk. ÇALIŞAN kazanır , HALKIN sorunları ile ilgilenenler, HALK İLE KONUŞANLAR TEMAS KURANLAR KAZANIR , milletvekilliği yan gelip yatma makamı değildir , nerede bir mazlum nerede bir mağdur BU HALK SİZİ ORADA GÖRMELİDİR , kendiniz çalıp kendiniz toplu oynamak lazım DAĞILIP HER KESİME ULAŞMAK LAZIM . seçmen görevini yaptı AKP nin toparlanmasına izin vermeyin ERKEN SEÇİM İSTEYİN halk sizi o zaman güçlü görecektir savaşçı görecektir ERDOĞAN abd ye ERKEN SEÇİM HEMEN ŞİMDİ BASKISI ALTINDA GİTMELİDİR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 09:25
03

Izmitli - Tutuş Fatma hanımın karşısında ÇOK TOY kaldı. Birde söylemleri Tehdit vari olunca insanlar kızdı. HİÇ oy vermeyi düşünmeyenler Gidip Fatma kaplan a oy verdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 09:17
02

Yenimahalle Li - İzmit Belediye Başkanlığı Fatma abla nın Büyükşehir Tahir başkanın Encümen Yeniden refah partisinin olarak İnsanlar oyunu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 09:14
01

Serdarlı - O zaman büyük şehire aday olsaydı zorla girdigi seçimde beklemedigi ve hak etmedigi şekilde kazandı ama pişman olacaksınız........

Yanıtla . 1Beğen . 14Beğenme 03 Nisan 08:38
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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