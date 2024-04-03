Hürriyet İzmit'te Büyükakın'dan fazla oy aldı!

TUTUŞ'A 20 BİN BÜYÜKAKIN'A 4 BİN
Büyükakın ile birlikte sokak sokak gezen İzmit adayı Muharrem Tutuş seçimin İzmit'te kazananı Hürriyet'ten 20 binden fazla fark yedi. Öte yandan Hürriyet İzmit'te AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tahir Büyükakı 'dan daha fazla oy aldı. Hürriyet İzmit'te 102 bin 385 oy alırken Büyükakın 98 bin 342 oy aldı. Sonuca göre Hürriyet İzmit'te Büyükakın'a 4 binden fazla fark attı.
AHDIM OLSUN ALACAĞIZ DEMİŞTİ
Seçim akşamı "Ahdım olsun Büyükşehiri de alacağız" diyerek önümüzdeki dönem Büyükşehir adaylığını ilk günden ilan eden Hürriyet'in İzmit'te AKP'nin önünde olduğu ortaya çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Erol Demirbek - tebrikler fatma bşk. ÇALIŞAN kazanır , HALKIN sorunları ile ilgilenenler, HALK İLE KONUŞANLAR TEMAS KURANLAR KAZANIR , milletvekilliği yan gelip yatma makamı değildir , nerede bir mazlum nerede bir mağdur BU HALK SİZİ ORADA GÖRMELİDİR , kendiniz çalıp kendiniz toplu oynamak lazım DAĞILIP HER KESİME ULAŞMAK LAZIM . seçmen görevini yaptı AKP nin toparlanmasına izin vermeyin ERKEN SEÇİM İSTEYİN halk sizi o zaman güçlü görecektir savaşçı görecektir ERDOĞAN abd ye ERKEN SEÇİM HEMEN ŞİMDİ BASKISI ALTINDA GİTMELİDİR .
Izmitli - Tutuş Fatma hanımın karşısında ÇOK TOY kaldı. Birde söylemleri Tehdit vari olunca insanlar kızdı. HİÇ oy vermeyi düşünmeyenler Gidip Fatma kaplan a oy verdi.
Yenimahalle Li - İzmit Belediye Başkanlığı Fatma abla nın Büyükşehir Tahir başkanın Encümen Yeniden refah partisinin olarak İnsanlar oyunu
Serdarlı - O zaman büyük şehire aday olsaydı zorla girdigi seçimde beklemedigi ve hak etmedigi şekilde kazandı ama pişman olacaksınız........
Hadihadi - :))))
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.