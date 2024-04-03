“Güzel Olan” Resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Sanatçı dostu İzmit Belediyesi, kenti sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinin açılışı Cumhuriyet Sanat Galeri’sinde gerçekleşti. 2-6 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılış programına çok sayıda sanatsever katıldı. Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinde 57 eser yer alıyor.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Serginin teması doğadan izlenimler ve Anadolu uygarlıkları. Sergide tuval üzerine akrilik boya ve metal baskı tekniği, rölyef çalışmalarında ise sert strafor, heykellerde ise polyester döküm tekniği kullanıldı. Sergide peyzaj çalışmalarına da yer verildi. Rölyeflerde çeşitli medeniyetlere ait görseller bulunuyor. Birbirinden güzel çalışmaların olduğu resim, heykel, strafor rölyef ve mozaik teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.