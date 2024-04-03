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“Güzel Olan” Resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açıldı

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“Güzel Olan” Resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı mask
“Güzel Olan” Resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı
“Güzel Olan” Resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı
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Sanatçı dostu İzmit Belediyesi, kenti sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinin açılışı Cumhuriyet Sanat Galeri’sinde gerçekleşti. 2-6 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılış programına çok sayıda sanatsever katıldı. Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinde 57 eser yer alıyor. 

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Serginin teması doğadan izlenimler ve Anadolu uygarlıkları. Sergide tuval üzerine akrilik boya ve metal baskı tekniği, rölyef çalışmalarında ise sert strafor, heykellerde ise polyester döküm tekniği kullanıldı. Sergide peyzaj çalışmalarına da  yer verildi. Rölyeflerde çeşitli medeniyetlere ait görseller bulunuyor. Birbirinden güzel çalışmaların olduğu resim, heykel, strafor rölyef ve mozaik teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
# büyük, cumhuriyet, İzmit belediyesi

03 Nis 2024 - 08:54 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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