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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava sıcaklığı artacak mı?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı? mask
Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu. Geçtiğimiz gün 32 dereceyi gören sıcaklıklara ev sahipliği yapan Kocaeli'de bugün hava sıcaklığı düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 15 en yüksek 23 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklığın 20 derece bandında olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?
# Kocaeli hava durumu, sıcaklık, yüksek

03 Nis 2024 - 08:54 - Gündem

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