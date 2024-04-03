Plajyolu’nda Hürriyet’e coşkulu karşılama!

İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bölgelerde kurduğu iftar sofralarıyla dayanışmayı büyütüyor. Halk iftarı programı Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’nda devam ederken bölge sakinleri programa yoğun ilgi gösterdi. Programa katılım sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alkışlarla karşılandı. Programa Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler ve geçmiş dönem mahalle muhtarı Mustafa Yaman da katıldı.

HÜRRİYET, “HALKIN İMKÂNLARINI HALKLA PAYLAŞIYORUZ”

Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Hürriyet, “Bu güzel iftar akşamında sizlerle birlikte olmak çok güzel. Göreve geldiğimizden bu yana halkın imkânlarını halkla paylaşmaya çalışıyoruz. Ranta değil halka hizmet etmeye çalışıyoruz. İmkânlarımızı olabildiğince arttırdık. Halk iftarlarımız 3 yıldır devam ediyor. Bu sene olanaklarımızı ciddi oranda büyütmüş olmaktan kaynaklı aynı akşam 3 ayrı bölgede iftar sofrası kurabiliyoruz.

“ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTTIRDIK”

Kendi üretim gücümüzü arttırdık. Üretim kazandırır. Türkiye’yi de, kentleri de üretim kurtarır. Bu ekonomik krizde yapılabilecek en kıymetli şey kendi öz kaynakları ile üretmektir. Halkın belediyesi İzmit Belediyesi bu kaynakları arttırarak ve halka dokunarak bu markasını aldı. Biz de çok mutlu ve gururluyuz. Bu sofraların kurulmasında emek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

“BİZLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTINIZ”

Bu bölge bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Eksiğimizle de bizlere sahip çıktı. Bu dönem eksikliklerimizi de tamamlayacağız inşallah. 2019’dan bu yana nasıl bir mücadele verdiğimizi buradaki insanlarımız da çok iyi biliyorlar. O yüzden daha fazla kol kanat gerdiniz. Bu çok kıymetliydi.

“KIRMIZI, MUTLULUK HARİTASININ RENGİ OLDU”

Kırmızı benim rengim, boşuna sevmiyorum. Kırmızı hem al bayrağımızın rengi hem de bu dönem mutluluk haritasının rengi oldu. Türkiye’yi kırmızıya boyadık. Bu hepimizin başarısı. Türkiye bu kırmızıdan hiç vazgeçemeyecek. 2019’da biz İzmit’e kırmızı bayrak dikmiştik. İzmit bu yıl fazlasıyla bize destek verdi. Kırmızı hizmetin rengi. Biz de hizmetlerimizi bu renkle tanımlıyoruz.

“YOLUMUZ UZUN”

Halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun. Atamız diyor ki: Yerinde duran, geriye gidiyor demektir. İleri, daima ileri! Biz de hep ileriye bakacağız. Geçmişimizi de unutmadan ileriye çok güzel biz vizyon çizeceğiz. İzmit gülümsedi, Derince gülümsedi, Karamürsel gülümsedi.

“BU ONURLU GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Zaman çok hızlı geçiyor. İnşallah yakın zamanda Kocaeli de gülümseyecek. Biz buna inanıyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Asla inadımızdan, inancımızdan, azmimizden vazgeçmeyeceğiz. Ben bu hayatta hep hırslı oldum, hep çalışarak hayatımı kazandım. Çalışana Allah da yardım ediyor, vatandaş da görüyor. Biz de halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu emanet onurlu görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.

“ASLA GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMAYACAĞIZ”

Bunu yaparken asla şımarmayacağız. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız. Kibirli olmayacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Kimseye partizanlık yapmayacağız. Bize oy verenler, iyi ki oy verdik diyecek. Şimdi bize oy vermeyen insanlarımıza da, keşke oy verseydik dedirtmek için çalışacağız. Herkesi kucaklamak zorundayız. Dayanışma ve komşuluk duygularıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu iftar sofrasında gönülleri ısıttığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.