Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.