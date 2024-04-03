03 Nis 2024 - 10:26- Ekonomi G:

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. İşte nisan ayı kira artış oranları...

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? mask

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.


Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.
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03 Nis 2024 - 10:26 - Ekonomi

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