T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 112 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 675,81 m2

Kıymeti : 1.110.706,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 112 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 580,40 m2

Kıymeti : 745.235,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 187 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 4.218,65 m2

Kıymeti : 866.932,58 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 217 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 6.273,49 m2

Kıymeti : 1.895.409,53 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:40

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 300 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 4.576,15 m2

Kıymeti : 940.398,83 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:50

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 319 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 8.067,19 m2

Kıymeti : 1.657.807,55 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 327 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 3.640,77 m2

Kıymeti : 748.178,24 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:10

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 338 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 2.015,78 m2

Kıymeti : 507.523,01 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:20

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 349 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 2.278 m2

Kıymeti : 688.252,14 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 375 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 3.448,77 m2

Kıymeti : 850.466,68 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:40

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 154 Ada, 50 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 2.247,15 m2

Kıymeti : 554.147,19 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:50

24/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.