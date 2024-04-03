Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kirazpınar Mahallesinde TOKİ Konutları’na ulaşımın sağlandığı yolda yenileme ve kavşak düzenleme çalışması yapıldı. 200 metrelik kısmı yeniden yapılan 600 metrelik kısmı da yenilenen TOKİ Konutlarına ulaşımın sağlandığı yolda trafiğin düzenli hale getirilmesi için bir de kavşak yapıldı. Parke yaya kaldırımları da yapılacak yolda araç ve yaya ulaşımında konfor sağlanmış oldu. Küme Evlerine ulaşımın sağlandığı yol ise yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. 700 metre uzunluktaki stabilize olan yol duble asfalt yola dönüştürülüyor.
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Gebze Kirazpınar Mahallesinde üstyapı
Büyükşehir tarafından Gebze Kirazpınar Mahallesinde TOKİ Konutları ve Küme Evlerine ulaşımın sağlandığı yolda üstyapı çalışmaları yapılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.