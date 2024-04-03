Anayasa Mahkemesi'nden 'gecekondu' kararı

İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda izinsiz yapıların yargı yolu gösterilmeden yıktırılmasının işleme karşı yargı yoluna başvurma imkanını ortadan kaldırdığını, bunun da hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği bildirildi.
Ekonomim’in haberine göre Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararında ise yıkım kararı alınan yapıların da bir mülk olduğu ve bu kapsamda korunması gereken bir menfaatin mevcut olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.
9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kararda ayrıca izinsiz yapıyı yapanlara bildirimde bulunmadan yıkın işleminin gerçekleştirilmesiyle de dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere yer vermediği bildirildi.
İptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
İptal edilen maddenin ilk bölümü şöyle:
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - gecekondularda bir kentin rengidir rantiyeci zihniyetler onları evinde barkından semtinden kovup şehir dışına kovarken eski mahallelerine lüx konutlar yapıp rantını yerler .
Erol Demirbek - helal olsun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.