Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Acele satılacak

Dünya çapında yaşanan ekonomik kriz, ardı ardına iflas haberlerini beraberinde getiriyor.

Ülkemizde de hissedilen bu kriz, döviz kurlarındaki yükselişle daha da alevlenmiş durumda.

En son gelen haber ise piyasaları sarsan bir gelişmeyi ortaya koydu.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri iflasını açıkladı. Beş fabrikada üretim durduruldu ve binlerce çalışan işten çıkarıldı.

PANDEMİ SONRASI EKONOMİK KRİZİN SEKTÖREL ETKİLERİ

Pandemi sonrası dönemde ekonomik kriz, farklı sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirketlerin işleyişini zorlaştırıyor.

Bu zorlu süreçte, piyasaları sarsan iflas haberleri peş peşe gelirken, Gaziantep ve Düzce'deki Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan ve toplamda 150.000 metrekarelik alanda faaliyet gösteren büyük bir şirketin iflas ettiği duyuruldu.

Beş fabrikada kepenkler kapatıldı ve çok sayıda çalışan işini kaybetti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN BİRİ İFLASINI AÇIKLADI

Gaziantep ve Düzce'deki Organize Sanayi Bölgelerinde beş fabrikada faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük polyester elyaf üreticisi olan Gama Recycle'ın konkordato ilan ettiği bildirildi.

ÜRETİM DURDU, ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILDI

Aylık 3000 ton polyester elyaf üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm polyester fabrikası olarak bilinen Gama Recycle, üretimi durdurdu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve geri dönüşüm sektöründe Ar-Ge çalışmaları yapan tek firma olan Gama'nın kapılarını kapattığı açıklandı.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE ŞİRKETİN GELECEĞİ

İflas kararıyla birlikte, şirkette çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağı öğrenildi. Şirketin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Kaynak: yeniçağ