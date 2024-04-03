Paşa Cami önünde kavşak düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Mehmet Ali Paşa Camii’nin önüne modern bir meydan ve altına da kapalı otopark inşa edildi. Paşa Cami önündeki yolda Büyükşehir Yol Bakım Timi tarafından yapılan kavşak düzenlemesiyle de trafik akışı düzenli hale getirildi. Yol üzerinde bulunan molozlar ve hafriyat malzemeleri kaldırılırken elektrik kutusu geriye alındı. Yapılan kavşak düzenlemesiyle Kandıra Sapağından Yahya Kaptan Mahallesine, Bağdat Caddesi üzerinden de Kandıra Sapağına ulaşım düzenlendi. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulan kavşak ile trafik akışı hızlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.