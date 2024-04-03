- Ekonomi

Emeklilerin üç aylık zam oranı belli oldu

Emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayında yansıyacak bu rakamdaki üç aylık artış oranı bakın kaça yükseldi.

Emeklilerin üç aylık zam oranı belli oldu mask

Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin üçüncü rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece temmuzda emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı da ortaya çıktı. Önümüzdeki üç ayın da enflasyon verilerinin ardından artışlar ortaya çıkacak. Emekliler için üç aylık kümülatif artış oranı yüzde 15,05 oldu

TÜİK İLE ENAG ARASINDA BÜYÜK FARK

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bu ay TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 3,18 açıklarken, ENAG'ın rakamı 5,68. Neredeyse iki katına yakın bir rakaml. Yıllık enflasyon rakamlarında da fark farkdı. TÜİK'e göre yüzde 68,50 olarak kayıtlara geçerken, ENAG'in rakamı 124,63 olarak açıklandı. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte ilk üç aylık enflasyon fark ortaya çıktı. Üç aylık artış yüzde 15,05 oldu. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak. Emeklilerin üç aylık olarak maaşlarına yansıyacak kümülatif artış yüzde 15,05 oldu. Kök maaşları 10 bin liranın altında olanların da kök maaşlarına bu artış oranı yansıtılacak. Bu orana Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.
# oldu, Enflasyon, büyük

03 Nis 2024 - 11:04 - Ekonomi

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