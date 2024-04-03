Malatya'da deprem

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen ve geniş bir çevrede hissedilen deprem kentte korkuya sebep oldu. Kentte şuana kadar deprem nedeniyle kaydedilen olumsuz bir durum bulunmuyor.

6 Şubat depremlerinin büyük bir yıkım yarattığı kentte o tarihten buyan büyüklüğü 5'i bulan çok sayıda deprem meydana geldi.