Malatya'da deprem

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen ve geniş bir çevrede hissedilen deprem kentte korkuya sebep oldu. Kentte şuana kadar deprem nedeniyle kaydedilen olumsuz bir durum bulunmuyor.
6 Şubat depremlerinin büyük bir yıkım yarattığı kentte o tarihten buyan büyüklüğü 5'i bulan çok sayıda deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.