İzmit Belediyesi meclis üyesi seçilen Ayhan Gökmen ile Aydın Gökmen'in babası, Alikahya’nın kurucu muhtarı olan Salih Gökmen hayatını kaybetti. 6 çocuk sahibi olan merhumun cenazesi bugün Alikahya’da bulunan Hayırseverler Camiinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Asayiş
Alikahya’nın kurucu muhtarı hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi meclis üyesi seçilen Ayhan Gökmen ile Aydın Gökmen’in babası Salih Gökmen hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.