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Alikahya’nın kurucu muhtarı hayatını kaybetti

İzmit Belediyesi meclis üyesi seçilen Ayhan Gökmen ile Aydın Gökmen’in babası Salih Gökmen hayatını kaybetti.

Alikahya’nın kurucu muhtarı hayatını kaybetti mask

İzmit Belediyesi meclis üyesi seçilen Ayhan Gökmen ile Aydın Gökmen'in babası, Alikahya’nın kurucu muhtarı olan Salih Gökmen hayatını kaybetti. 6 çocuk sahibi olan merhumun cenazesi bugün Alikahya’da bulunan Hayırseverler Camiinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# İzmit belediyesi, Meclis

03 Nis 2024 - 11:19 - Asayiş

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