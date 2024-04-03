Alikahya’nın kurucu muhtarı hayatını kaybetti

İzmit Belediyesi meclis üyesi seçilen Ayhan Gökmen ile Aydın Gökmen'in babası, Alikahya’nın kurucu muhtarı olan Salih Gökmen hayatını kaybetti. 6 çocuk sahibi olan merhumun cenazesi bugün Alikahya’da bulunan Hayırseverler Camiinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.