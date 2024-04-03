Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi



DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar vermişti. Bunun üzerine dün olaylar çıkmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylardan dolayı cadde ve sokaklar büyük zarar gördü. Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı.