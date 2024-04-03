DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar vermişti. Bunun üzerine dün olaylar çıkmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylardan dolayı cadde ve sokaklar büyük zarar gördü. Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı.
- Asayiş
Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasının ardından çıkan olaylarda sokakların son hali görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - AKP van halkını çok kızdırıyor acaba bir amacı mı var .?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.