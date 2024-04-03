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Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasının ardından çıkan olaylarda sokakların son hali görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi
Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi
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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar vermişti. Bunun üzerine dün olaylar çıkmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylardan dolayı cadde ve sokaklar büyük zarar gördü. Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı.
# seçim, büyük, Ak Parti, karar

03 Nis 2024 - 11:28 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Erol Demirbek - AKP van halkını çok kızdırıyor acaba bir amacı mı var .?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 13:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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