CHP Büyükşehir adayı Bilgin: “Üç belediyeyi kazanmakla övünemeyiz”

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Atasoy Bilgin yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabına üzerine sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Sevgili hemşerilerim, Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkarak tüm Türkiye’de yarattığınız değişim rüzgârına destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye’deki CHP’ye güvenerek kentlerini sosyal demokrat belediyeciliğe teslim edilmesine ne kadar sevinçli isem şehrimiz adına o kadar üzüntülüyüm. Elbette üç belediyemizi kazanmanın sevincini yaşıyor, Belediye Başkanı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başaracaklarına inancım tamdır ve desteğimiz sürecektir. Ancak bir büyük siyasetçimizin dediği gibi “Her şey neticesi ile ölçülür,” ve biz tüm Türkiye’nin kırmızıya büründüğü; Adıyaman’ın, Kastamonu’nun, Konya’nın 6 ilçesinin bile kazanıldığı bir dönemde üç belediyeyi kazanmış olmakla övünemeyiz, yetinemeyiz.



ÖRGÜTÜMÜZ İSTENEN SONUÇLARI ELDE EDEMEMİŞTİR

Muhtelif sebepleri olmakla birlikte hepimiz, örgütümüz, gelmiş geçmiş siyasetin tüm aktörleri istenen sonuçları elde edememiştir. Bu sonuçlardan az ya da çok hissesi oranda hepimiz sorumluyuz ve biz kendimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kazanmak birçok şeyi doğru yapmak, birçok faktörün bir araya geldiği rüzgârın etkisidir. Siz ne kadar iyi teknede olursanız olun yelkeninizi açmadıysanız, açamamışsanız gidebileceğiniz yol da olamıyor maalesef. Kazanmak için hazırlıklı olmak kadar kazanmaya inanmak, birlik bütünlük içinde olmak, omuz omuza çalışmak, çok çalışmak gerekir.

HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR

Şikâyet etmeden, kendine uygun şart aramadan, mevcut şartlarda başarı arayan buna inanan biri olarak bu çalışma olanaklarını yaratabildiğimizi ne yazık ki söyleyemem. Parti içi değişimin kabulündeki sancılar, adaylık sürecine, kabulüne olan direnç elbette sonuca etki eden ana faktörlerden biri olmakla birlikte, adayımız olmayan ilçelerimiz, son anda sancılı adaylaştırılan ilçelerimizin de sonuca olumsuz katkıları olmuştur. Bu konuları tüm örgütümüzle beraber kendi içimizde değerlendirmeyi uygun bulurum. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın ferasetine güvenmek gerektiğini de bu seçim sonuçları göstermiştir. Her şeyin bir zamanı vardır, değişim zamanı geldiğinde siz hazırsanız toplum bunu görüyor ve gerekli desteği veriyor.



TAYFUN BALIKÇININ YANINDA OLACAĞIM

Körfez ilçesinde seçim süreci halen devam ediyor, İl Seçim Kurulu’na itiraz ettik. Sürecin takipçisi olacağız. Körfez Belediyesi’ni de kazanan belediyelerimize eklemek için, haksızlığa izin vermemek ve tek bir oya sahip çıkmak için verilen mücadeleyi sonuna kadar destekleyerek adayımız Tayfun Balıkçı’nın yanında olacağım. Kısa zaman içinde elde ettiğimiz bu sonuç, gelecek açısından hepimize umut olmuştur. Kocaeli kazanılamaz algısını yıkmıştır. Biz Kocaeli örgütü ve tüm siyaset aktörleri olarak sonuçları, verdiği mesajı değerlendirerek şehrimizi hak ettiği sosyal demokrat belediyecilik hizmetleri ile buluşturmak için bugünden yola çıkacak, mutlaka Büyükşehir’i geri alacağız. Bu inançla örgütlenecek bu inançla çalışacak partimizi iktidara taşıyacak ve Kocaeli’yi de sosyal demokrat belediyeler halkasına ekleyeceğiz



İMAMOĞLU’NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Son olarak tüm parti örgütüne emekçilerine, gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bir özel teşekkür de bize en başından bu şansı veren Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel ve son güne kadar ekibiyle birlikte bize destek veren Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibinedir. Sayın İmamoğlu ve ekibi Kocaeli’ye özel ilgi göstermiş, şehrimizdeki birçok siyaset aktöründen daha fazla inanmış ve destek vermiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum”