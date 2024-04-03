03 Nis 2024 - 11:39- Siyaset G:

CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor

Derince Belediye Başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, yarın saat 14:00’dan Kocaeli Adliyesi’nde mazbatasını aldıktan sonra 16:00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni yapacak

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CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor mask

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı olarak, girdiği seçimde Derinceli vatandaşlar tarafından belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, yarın Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Başkan Gökçe, daha sonra sonra 16:00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturacak.
# sertif gökçe, chp, cumhuriyet

03 Nis 2024 - 11:39 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Erol Demirbek - KUTLARIM , İNSANLARIMIZA VE DERİNCELİLERE HAYIRLI OLSUN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 13:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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