CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı olarak, girdiği seçimde Derinceli vatandaşlar tarafından belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, yarın Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Başkan Gökçe, daha sonra sonra 16:00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturacak.