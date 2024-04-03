CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatasını alıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı olarak, girdiği seçimde Derinceli vatandaşlar tarafından belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, yarın Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Başkan Gökçe, daha sonra sonra 16:00’da Derince Belediyesi’nde başkanlık devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - KUTLARIM , İNSANLARIMIZA VE DERİNCELİLERE HAYIRLI OLSUN.
Kadir41 - Hayırlı uğurlu olsun, başarılar dilerim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.