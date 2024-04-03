Sapanca Gölü için uyarı geldi!

Açıklamada, "Su kıtlığı yaşayacak bir ülke olarak yüksek risk taşımamız karşısında artık acil, kararlı, sürdürülebilir hedefler koymalıyız. Sapanca Gölü'nün korunması, etkin bir havza yönetim planının hazırlanması ve bu planın kararlılıkla uygulanması ile mümkündür" ifadelerine yer verildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Kocaeli Şubesi'nin açıklamasında, Türkiye'nin sanayileşme ve şehirleşme açısından en gelişmiş bölgesi içinde bulunan Sapanca Gölü'nün ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından biri olduğu vurgulandı. Ancak, gölün yakınından otoyolunun geçmesi ve havzanın turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelmesinin, genel doğal yapıda değişikliklere ve risklerin artmasına neden olduğu belirtildi.

AKARYATIK SIZINTISI TEHLİKE OLUŞTURDU

Ayrıca açıklamada, içilebilir ve kullanılabilir nitelikte olan su kaynaklarının sadece Türkiye açısından değil tüm dünya açısından önemli olduğu ve suyun stratejik bir kaynak olduğu vurgulandı. Ancak, nüfus artışı, plansız kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler gibi yanlış arazi kullanımlarının su stresini artırdığı ifade edildi. Özellikle, 27 Mart 2024 tarihinde yaşanan bir olayda NATO akaryakıt boru hattının bir kolunun delinmesi sonucunda Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızıntısı olması vurgulandı. Bu durumun, Sapanca Gölü gibi stratejik bir su kaynağının korunması gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, Sapanca Gölü Havzası'nın sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde yönetilmesi gerektiği ve su kaynaklarının korunması için kararlılık gerektiği vurgulandı. Gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için kaynakların korunması ve akılcı kullanılması gerektiği belirtildi.