Kocaelispor bu akşamı saat 20:30 da İzmit’te Göztepe ile önemli bir maça çıkacak. Ramazan olması nedeniyle çok sayıda oruç tutan Kocaelispor taraftarı, maç öncesi iftarı statta yapmak için formül arıyordu. Bazı taraftarlar bu taleplerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e iletti. Taraftarın bu talebi karşısında hemen aksiyon alan Hürriyet ise maç öncesi stadyum çevresinde iftar stantları kurdurmaya karar verdi. Buna göre İzmit Belediyesi ekipleri saat 18:30’da iftarlık dağıtımına başlayacak. Fatma başkanın taraftarlar için hazırlattığı iftar menüsünde çorba, su, ekmek, ayran ve pilav üstü döner olacak.
03 Nis 2024 - 11:44- Spor Güncelleme:
Fatma başkandan taraftara dönerli iftar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - HELAL OLSUN BŞK. halk görsün kendisini kimler açlığa mahkum ederken, KİMLER ZİYAFET VERİYOR .
Nk - izmit belediyesinin yeni leyla atakan'ını saygıyla karsılıyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.