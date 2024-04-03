Fatma başkandan taraftara dönerli iftar

Kocaelispor bu akşamı saat 20:30 da İzmit’te Göztepe ile önemli bir maça çıkacak. Ramazan olması nedeniyle çok sayıda oruç tutan Kocaelispor taraftarı, maç öncesi iftarı statta yapmak için formül arıyordu. Bazı taraftarlar bu taleplerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e iletti. Taraftarın bu talebi karşısında hemen aksiyon alan Hürriyet ise maç öncesi stadyum çevresinde iftar stantları kurdurmaya karar verdi. Buna göre İzmit Belediyesi ekipleri saat 18:30’da iftarlık dağıtımına başlayacak. Fatma başkanın taraftarlar için hazırlattığı iftar menüsünde çorba, su, ekmek, ayran ve pilav üstü döner olacak.