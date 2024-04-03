- Siyaset

Söğüt iddialar hakkında konuşacak

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Körfez halkından en büyük desteği alarak seçimleri kazanan ve ikinci kez üst üste Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılan itirazlar ve gelinen nokta ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile değerlendirmelerini sıralayacak.

Söğüt iddialar hakkında konuşacak mask

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde  ikinci kez üst üste Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılan itirazlar ve gelinen nokta ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile değerlendirmelerini sıralayacak.

İDDİALARA YANIT VERECEK

AKP Körfez İlçe Başkanlığı binasında düzenlenecek olan basın toplantısı saat 14.00’te başlayacak. Gündemi ve seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere basının karşısına çıkacak olan Belediye Başkanı Söğüt’ün CHP’li yöneticilerin ve başkan adayları Tayfun Balıkçı’nın iddialarına yanıt vermesi bekleniyor.
# Tayfun Balıkçı, seçim, chp, ilçe, AKP

03 Nis 2024 - 11:52 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - vereceği cevap şu olacaktır. : Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 13:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL