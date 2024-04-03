Söğüt iddialar hakkında konuşacak

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez üst üste Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılan itirazlar ve gelinen nokta ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile değerlendirmelerini sıralayacak.

İDDİALARA YANIT VERECEK

AKP Körfez İlçe Başkanlığı binasında düzenlenecek olan basın toplantısı saat 14.00’te başlayacak. Gündemi ve seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere basının karşısına çıkacak olan Belediye Başkanı Söğüt’ün CHP’li yöneticilerin ve başkan adayları Tayfun Balıkçı’nın iddialarına yanıt vermesi bekleniyor.