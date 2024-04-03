Bir kamyon dolusu katalog neden geri dönüşüme gönderildi?

31 Mart’ta yapılan seçimde AKP, mevcut Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü başkan adayı göstermemişti. Yerine başkan yardımcısı İbrahim Şirin’i aday gösterdi. Pazar günü yapılan seçimi CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe kazandı. Yarın mazbata alacak olan Gökçe, sonrasında Derince Belediye Başkanlığını devralacak.

BİR KAMYON DOLUSU KATALOG

AKP’nin seçimi kaybetmesiyle Derince Belediyesi’ni şu sıralar garip olaylar oluyor. Gazetemize gönderilen fotoğrafta, Derince Belediyesi’nden bir kamyon dolusu katalog çıkartılıp, arka kısma istiflenmiş. Sonrasında bu bir kamyon dolusu kataloglar geri dönüşe gönderildi. Bu bir kamyon dolusu kataloglar, neyin kataloğu. Bu kadar katalog neden nasıldı, neden sonrasında geri dönüşüme gönderildi. Bunun hesabını kim verecek? Derince Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklama bekliyoruz.