Bir kamyon dolusu katalog neden geri dönüşüme gönderildi?

31 Mart’ta yapılan seçimde AKP, mevcut Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü başkan adayı göstermemişti. Yerine başkan yardımcısı İbrahim Şirin’i aday gösterdi. Pazar günü yapılan seçimi CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe kazandı. Yarın mazbata alacak olan Gökçe, sonrasında Derince Belediye Başkanlığını devralacak.
BİR KAMYON DOLUSU KATALOG
AKP’nin seçimi kaybetmesiyle Derince Belediyesi’ni şu sıralar garip olaylar oluyor. Gazetemize gönderilen fotoğrafta, Derince Belediyesi’nden bir kamyon dolusu katalog çıkartılıp, arka kısma istiflenmiş. Sonrasında bu bir kamyon dolusu kataloglar geri dönüşe gönderildi. Bu bir kamyon dolusu kataloglar, neyin kataloğu. Bu kadar katalog neden nasıldı, neden sonrasında geri dönüşüme gönderildi. Bunun hesabını kim verecek? Derince Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklama bekliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Sade Vatandaş - Geri dönüşüme atılmasından daha doğal ne olabilir.
Erol Demirbek - ŞEVKİ YILMAZ ne demişti '' HAZİNEDEKİ BÜTÜN ALTINLARI SATALIM SEÇİMİ KAYBETSEK GERİDE KALANLAR TUFANI YAŞASINLAR '' bu hain zihniyetten belediyeleri sağlam dolu bırakmaları beklenemez ama çöpün daha takibi yapılıp BAKIN ESKİ BAŞKAN KAÇARKEN BUNLARI ÇÖPE ATTI DEMEK LAZIM . bakın UNUTMAYIN keşke yunan kazansaydı diyenlerin muhtemelen dedesi yunanlılar KAÇARKEN İZMİRİ ATEŞE VERMİŞLERDİ uyan TÜRK ULUSUN DEVLETİNE SERVETİNE SAHİP ÇIK.
Ab. - Güzel ülkem
Derinceli - akp nin israfı..soran yok..denetleyen yok..milletin sırtına yükle
Vatandaş - katalogların içlerine baksınlar. belkide önemli evraklar imha ya gidiyordur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.