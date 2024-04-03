Özel Kocaeli Bilnet Okulları öğrencileri fidan dikti

Özel Kocaeli Bilnet Okulları’nın öğrencileri, doğaya olan duyarlılıklarını göstermek amacıyla İzmit Kent Ormanlığı’nda fidan dikimi etkinliği düzenledi. Tema Vakfı’nın desteklediği etkinlikte, 2. sınıf öğrencileri bir araya gelerek çevre bilinci ve doğa sevgisi konularında eğitim aldı.

DOĞAYI KORUYACAKLAR

Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fidan dikme sürecini öğrendiler ve çevreyi korumanın önemine dikkat çekti. Toprakla buluşan her fidanın gelecek nesillere yeşil bir miras bıraktığını vurgulayan öğrenciler, doğanın korunması için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını belirtti.