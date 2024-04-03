Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım: 'İzin yok'

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda daha fazla forma şansı bulabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor.
Genç yıldız son olarak spor salonunda çalışma yaptığı anlardan fotoğraf paylaştı.
"İZİN YOK"
Arda Güler'in spor salonundan yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fiziksel olarak oldukça geliştiği görülen futbolcu paylaşımına, "İzin yok" ifadesini ekledi.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına tek gollük katkı verirken, sahada 98 dakika süre buldu.
Arda Güler'in paylaşımları şu şekilde:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.