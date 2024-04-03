03 Nis 2024 - 12:55- Gündem G:

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı mask
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Sürekli temizlik, hijyen ve hastaların yaşadığı mağduriyetlerle gündeme gelen Kocaeli Şehir Hastanesi'nden bir şikayet daha geldi. Gazetemize ulaşan Suat Aktaş Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaşadıkları mağduriyeti aktardı. Yaklaşık 20 gün önce Kocaeli Şehir Hastanesi’nde muayene olan ve beyin MR’i çektiren 6 yaşındaki M.Aktaş’a beyninde kitle olduğuna dair rapor mesajı geldi. Bunun üzerine telaşlanan ve diğer hastanelere raporu gösteren aileye beyin ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Raporda çocuğun beyninde kitleler olduğu bilgisi yer alırken çocuğunun ailesinin tekrar başka hastanede MR çektirmesiyle çocuğun beyninin tamamen sağlıklı olduğu öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi yönetiminin duruma karşı hiç duyarlı olmadığını ve Başhekimin kendilerine karşı tutumunun yapıcı olmadığını aktaran aile mağduriyetlerini aktardılar. Doktorla yaptıkları görüşmede “Doktor raporu evde yazıyor, yanlış kişinin raporu size gönderilmiş” yanıtını alan aile hiçbir özür ve saygı görmediklerini belirttiler. Aktaş, haklarını yasal yollarla arayacaklarını söyledi.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı

# Kocaeli Şehir Hastanesi

03 Nis 2024 - 12:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Harun İzmi̇t - İnsandır hata yapar ama bu ne ya hu...Sağlık sisteminde bir an önce maaşlara zam yapılmalı. Baksanıza doktorun kafa uçmuş resmen.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 15:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL