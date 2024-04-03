Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir skandal daha: 6 yaşındaki sağlıklı çocuk beyin ameliyatı olacaktı

Sürekli temizlik, hijyen ve hastaların yaşadığı mağduriyetlerle gündeme gelen Kocaeli Şehir Hastanesi'nden bir şikayet daha geldi. Gazetemize ulaşan Suat Aktaş Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaşadıkları mağduriyeti aktardı. Yaklaşık 20 gün önce Kocaeli Şehir Hastanesi’nde muayene olan ve beyin MR’i çektiren 6 yaşındaki M.Aktaş’a beyninde kitle olduğuna dair rapor mesajı geldi. Bunun üzerine telaşlanan ve diğer hastanelere raporu gösteren aileye beyin ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Raporda çocuğun beyninde kitleler olduğu bilgisi yer alırken çocuğunun ailesinin tekrar başka hastanede MR çektirmesiyle çocuğun beyninin tamamen sağlıklı olduğu öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi yönetiminin duruma karşı hiç duyarlı olmadığını ve Başhekimin kendilerine karşı tutumunun yapıcı olmadığını aktaran aile mağduriyetlerini aktardılar. Doktorla yaptıkları görüşmede “Doktor raporu evde yazıyor, yanlış kişinin raporu size gönderilmiş” yanıtını alan aile hiçbir özür ve saygı görmediklerini belirttiler. Aktaş, haklarını yasal yollarla arayacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Harun İzmi̇t - İnsandır hata yapar ama bu ne ya hu...Sağlık sisteminde bir an önce maaşlara zam yapılmalı. Baksanıza doktorun kafa uçmuş resmen.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.