Sertif Gökçe: Çiçek göndermeyin, bağışta bulunun

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, görevi devralmasının ardından bir duyuru yayımlayarak, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine SMA’lı Eslem Lina bebeğe bağışta bulunmalarını istedi. Başkan Gökçe, “Kıymetli hemşehrilerim, Derince Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek yollamak yerine SMA’lı Eslem Lina bebeğimize bağışta bulunalım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.