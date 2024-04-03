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Sertif Gökçe: Çiçek göndermeyin, bağışta bulunun

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, kendisini tebrik etmek isteyenlerin SMA’lı Eslem Lina’ya bağışta bulunulmasını istedi

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Sertif Gökçe: Çiçek göndermeyin, bağışta bulunun mask

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, görevi devralmasının ardından bir duyuru yayımlayarak, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine SMA’lı Eslem Lina bebeğe bağışta bulunmalarını istedi. Başkan Gökçe, “Kıymetli hemşehrilerim, Derince Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek yollamak yerine SMA’lı Eslem Lina bebeğimize bağışta bulunalım” dedi.
# sertif gökçe

03 Nis 2024 - 13:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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