Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı

Vakıfbank’ın ve Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş ile Eyüpsporlu Berke Özer’in ilişkisinde bomba bir gelişme yaşandı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre genç çift ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
İşte Mehmet Üstündağ’ın yazısı:
“Zehra Güneş ve Berke Özer’in aşklarına kamuoyuna ilk ben duyurmuştum hatırlarsanız ve bu haber spor gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ancak her ikisinin de kariyerlerindeki yoğun tempo, ilişkilerine yeterince vakit ayıramamalarına neden oldu. Özellikle antrenmanlar ve maçlar arasındaki sıkışık program, genç sporcuların birbirleriyle zaman geçirmesini zorlaştırdı.
Çiftin ayrılık kararını kabul etmelerindeki temel neden ise kariyerlerine odaklanmayı seçmeleri olmuş. Hem Zehra Güneş hem de Berke Özer, spor kariyerlerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Malum Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz Paris Olimpiyatları’na katılacak ve müthiş bir hazırlık süreci var önünde. İkisi de henüz çok genç, tamamen işlerine konsantre olmak istemeleri çok anlaşılır. Her ikisine de başarılar dilerim"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.